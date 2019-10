Bertens en Mladenovic stonden één keer eerder tegenover elkaar in het enkelspel. Dat was in 2016 tijdens de Fed Cup-ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk. Bertens won dat duel in twee sets. Het mocht overigens niet baten voor het Nederlandse team, dat de ontmoeting uiteindelijk met 3-2 verloor. In het dubbelspel speelde Bertens twee keer tegen Mladenovic. Ze verloor beide wedstrijden.