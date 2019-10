Kiki Bertens heeft donderdag goede zaken gedaan in haar strijd om deelname aan de prestigieuze WTA Finals. Ze boekte in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Moskou een zwaarbevochten zege op Kaia Kanepi uit Estland.

Het werd 4-6, 6-3 en 7-5 tegen de nummer 109 van de wereld. Bertens, die tijdens de partij last van haar voet had, bezet de achtste plek op de wereldranglijst.

Door het resultaat in Moskou, waar ze haar laatste kans op punten krijgt, houdt Bertens deelname aan de WTA Finals in eigen hand. Ze is op de ranglijst over 2019 de nummer negen, terwijl de beste acht speelsters eind deze maand mogen meedoen in het Chinese Shenzhen.

De 27-jarige Bertens houdt kans om nummer acht Serena Williams te passeren, al kan ze zelf ook nog voorbij worden gestoken door Belinda Bencic, die als nummer tien van de ranglijst eveneens kwartfinaliste is in Moskou.

Overigens is het nog onzeker of Williams überhaupt wel mee gaat doen aan de WTA Finals. De 38-jarige Amerikaanse kwam niet meer in actie nadat ze een maand geleden de finale van de US Open verloor.

Ranglijst in strijd om WTA Finals 1. Ashleigh Barty* - 6.476 punten

2. Karolína Plísková* - 5.315

3. Naomi Osaka* - 5.246

4. Simona Halep* - 4.962

5. Bianca Andreescu* - 4.942

6. Petra Kvitová* - 4.401

7. Elina Svitolina* - 3.995

8. Serena Williams - 3.935

9. Kiki Bertens - 3.870

10. Belinda Bencic - 3.750

* = zeker van deelname

Voetblessure hindert Bertens

Bertens hoefde in Moskou niet in actie te komen in de openingsronde en staat in de strijd om een halvefinaleticket tegenover de Française Kristina Mladenovic (WTA-45). In de halve finales wacht mogelijk concurrente Bencic.

In de tweede ronde tegen Kanepi zag het er aanvankelijk niet goed uit voor Bertens. De als tweede geplaatste Nederlandse, nog altijd zonder coach Raemon Sluiter, had last van haar voet en kwam niet tot haar beste spel. Ze verloor de openingsset met 6-4.

In de tweede set kwam ze opnieuw een break achter en leek ze op weg naar een nederlaag, maar Bertens richtte zich knap op. Ze brak Kanepi twee keer en dwong een derde set af.

De beslissende set kende hetzelfde verloop, want ook daarin kwam Bertens op achterstand (4-1) om zich vervolgens terug te knokken. Ze plaatste op 5-5 de beslissende break, serveerde de wedstrijd uit en hield zo zicht op de WTA Finals.

Vorig jaar deed Bertens voor het eerst mee aan de WTA Finals en toen haalde ze de halve finales.