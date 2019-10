Bibiane Schoofs is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg te bereiken. De Nederlandse was kansloos tegen de als eerste geplaatste Elise Mertens: 0-6 en 3-6.

De 23-jarige Belgische was duidelijk een maatje te groot voor Schoofs. Mertens (WTA-19) gunde de acht jaar oudere Nederlandse maar drie games en trok de wedstrijd in ruim een uur naar zich toe.

Schoofs moest kwalificatiewedstrijden spelen om zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen. De huidige nummer 157 van de wereld ging in de tweede kwalificatieronde onderuit, maar mocht dankzij een aantal afzeggingen als 'lucky loser' meedoen.

In de tweede ronde wacht Mertens een krachtmeting met Jelena Ostapenko uit Letland of de Amerikaanse Catherine McNally. Schoofs was de enige Nederlandse in het hoofdschema van het toernooi in Luxemburg.

Kiki Bertens geeft deze week acte de présence in Moskou. De 27-jarige Westlandse, die donderdag voor het eerst in actie komt, hoopt in de Russische hoofdstad een ticket voor de WTA Finals te veroveren.