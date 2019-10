Roger Federer heeft besloten om volgend jaar mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het wordt de vijfde keer dat de tennislegende meedoet aan het grootste sportevenement ter wereld.

"Ik ben nu al een maand met mijn team aan het bespreken wat ik in de zomer moet doen ná Wimbledon en vóór de US Open. Mijn hart heeft besloten om mee te doen aan de Olympische Spelen", zei Federer maandag na een demonstratiewedstrijd tegen de Amerikaan John Isner in Tokio.

De 38-jarige Zwitser deed in 2000 (Sydney), 2004 (Athene), 2008 (Peking) en 2012 (Londen) mee aan de Spelen, maar veroverde in het enkelspel nog nooit goud. In 2008 pakte hij samen met zijn landgenoot Stan Wawrinka wel de olympische titel in het dubbelspel.

"Ik mocht bij de openingsceremonie van 2004 en 2008 de Zwitserse vlag dragen en heb twee olympische medailles op zak. Ik zou het geweldig vinden om weer mee te doen en ik kijk er dan ook naar uit", aldus Federer, die vlak na het tennistoernooi op de Spelen 39 wordt.

Roger Federer pakte in 2012 olympisch zilver in Londen. (Foto: Getty Images)

Murray regerend olympisch kampioen

Bij de Spelen van 2012 slaagde Federer er wel in de finale in het enkelspel te halen, maar de twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest toen zijn meerdere erkennen in thuisspeler Andy Murray. In 2016 kon Federer door een blessure niet meedoen aan de Spelen, waardoor een gouden plak nog altijd op zijn palmares ontbreekt.

Overigens is het nog niet 100 procent zeker dat Federer volgende zomer acte de présence zal geven in Tokio. De huidige nummer drie van de wereld kwam tijdens deze olympische cyclus niet in actie voor Zwitserland in de Davis Cup en voldoet dan ook niet aan dat criteria voor een olympisch ticket, maar hij zal zo goed als zeker een wildcard ontvangen.

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray doen waarschijnlijk ook mee aan de Spelen. De 32-jarige Murray, die weer op de weg terug is na een heupoperatie begin dit jaar, is regerend olympisch kampioen en gaat in Tokio op voor zijn derde olympische titel op rij.