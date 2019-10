Coco Gauff heeft zondag het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz op haar naam geschreven. De pas vijftienjarige Amerikaanse is daarmee de jongste toernooiwinnares op de WTA Tour in vijftien jaar.

Gauff was in de finale in drie sets te sterk voor de Letse Jelena Ostapenko: 6-3, 1-6 en 6-2. De partij op Oostenrijkse hardcourt nam één uur en veertig minuten in beslag.

Met vijftien jaar en zes maanden is Gauff de jongste winnares sinds de Tsjechische Nicole Vaidisová, die in 2004 vijftien jaar en drie maanden oud was toen ze triomfeerde in Vancouver.

Tracy Austin is met veertien jaar en 28 dagen de jongste speelster ooit die een toernooi op de WTA-toernooi won. De Amerikaanse deed dat in 1977 voor eigen publiek in Portland.

Dankzij haar titel in Linz maakt Gauff maandag haar debuut in de top honderd van de wereldranglijst. Ze klimt van de 110e naar de 71e plaats.

Gauff won in kwartfinales van Bertens

Gauff was in de kwartfinales te sterk voor Kiki Bertens. Het toptalent, als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi, rekende in twee sets af met de Nederlandse: 7-6 (1) en 6-4.

Bertens, die op het laatste moment een wildcard kreeg van de organisatie in Linz, deed in Oostenrijk mee om extra punten te verzamelen met het oog op de WTA Finals, waarvoor de acht beste speelsters van dit jaar zich kwalificeren.

De Wateringse blijft door de nederlaag tegen Gauff negende staan op de jaarlijst, al liep ze geen achterstand op ten opzichte van nummer tien Belinda Bencic. Bovendien is het verre van zeker dat nummer acht Serena Williams af wil reizen naar China.