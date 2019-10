Daniil Medvedev heeft zondag zijn uitstekende vorm bekroond met toernooiwinst in Sjanghai. De Rus was in de finale van het Masters-toernooi de Duitser Alexander Zverev duidelijk de baas.

De 23-jarige Medvedev had nog geen vijf kwartier nodig om in zijn zesde ATP-finale op rij af rekenen met de één jaar jongere Duister: 6-4 en 6-1.

De eerste set ging nog gelijk op, nadat beide mannen elkaar een keer gebroken hadden. Een tweede break in het eerste bedrijf kwam Zverev echter niet te boven. In de tweede set ging het hard en wist de Duitser nog maar één game te pakken.

Voor Medvedev is het zijn tweede toernooizege op rij, nadat hij vorige maand de sterkste was in Sint-Petersburg. Hij is inmiddels negen wedstrijden op rij ongeslagen. Bovendien stond hij in al die partijen geen set af.

Het was pas de eerste zege voor de Rus in vijf onderlinge duels met Zverev. De vorige keer dat de twee elkaar troffen was vorig jaar in Toronto. Toen was Medvedev nog de mondiale nummer 68.

Sindsdien is het hard gegaan voor de huidige mondiale nummer vier, die dit jaar al in negen ATP-finales stond. Dat is het meest van alle spelers. Hij bereikte onder meer op de US Open de eindstrijd, al ging hij toen ten onder tegen Rafael Nadal.