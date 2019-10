Coco Gauff is de jongste tennisster sinds 2004 die in de finale staat van een WTA-toernooi. De pas vijftienjarige Amerikaanse plaatste zich zaterdag voor de eindstrijd in het Oostenrijkse Linz na een zege op de Duitse Andrea Petkovic: 6-4 en 6-4.

Gauff begon nog stroef aan de wedstrijd tegen de zeventien jaar oudere Petkovic. Ze kwam meteen op een break achterstand te staan (0-2), maar herstelde zich daarna knap.

Het toptalent, dat in maart pas haar zestiende verjaardag viert, pakte alsnog de eerste set door twee breaks (bij 0-2 en 4-4) en sleepte ook de tweede set binnen dankzij een break bij 2-2.

Gauff neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Russische Ekaterina Alexandrova en de Letse Jelena Ostapenko, die op dit moment tegenover elkaar staan op de baan.

Gauff in kwartfinales te sterk voor Bertens

Gauff was vrijdag in de kwartfinales te sterk voor Kiki Bertens. Ze liet de Nederlandse er niet aan te pas komen en klaarde klus op overtuigende wijze al in twee sets: 7-6 (1) en 6-4.

Als lucky loser werd Gauff toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze verloor maandag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi, maar door haar goede serie in Linz maakt ze maandag haar debuut in de top honderd van de wereldranglijst.

Bertens deed in Linz mee (ze accepteerde op het laatste moment een wildcard van de organisatie) om extra punten te verzamelen met het oog op de WTA Finals, waarvoor de acht beste speelsters van dit jaar zich kwalificeren.

De Wateringse blijft door de nederlaag tegen Gauff negende staan op de jaarlijst, al liep ze geen schade op ten opzichte van nummer tien Belinda Bencic. Bovendien is het verre van zeker dat nummer acht Serena Williams af wil reizen naar China.