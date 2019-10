Daniil Medvedev heeft zaterdag de finale van het Masters-toernooi in Sjanghai bereikt. De nummer vier van de wereld rekende op het Chinese hardcourt zonder setverlies af met de Griek Stéfanos Tsitsipás en gaf zo een vervolg aan zijn ijzersterke reeks.

De 23-jarige Medvedev was de twee jaar jongere Tsitsipás na ruim anderhalf uur de baas: 7-6 (5) en 7-5. De Griekse nummer zeven van de wereld had in de kwartfinales nog voor een stunt gezorgd door Novak Djokovic in drie sets uit te schakelen.

Medvedev is nog altijd zonder setverlies in Sjanghai. De Rus kan in China zijn vierde ATP-titel van 2019 veroveren, nadat hij eerder dit jaar de hardcourttoernooien in Sofia, Cincinnati en Sint-Petersburg op zijn naam schreef.

Het is al het zesde toernooi op rij dat Medvedev de finale haalt. Zijn imponerende reeks begon in juli in Washington, waarna hij ook op de Masters-toernooien in Montreal en Cincinnati, de US Open en in Sint-Petersburg tot de eindstrijd reikte. Medvedev won zogezegd alleen de finales in Cincinnati en Sint-Petersburg.

In de finale van het toernooi in Sjanghai wacht Medvedev een krachtmeting met de Duitser Alexander Zverev (ATP-6) of de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-13), die om 14.00 uur aan hun halve finale beginnen. De 22-jarige Zverev stuntte in de kwartfinales door Roger Federer uit te schakelen.

Het Masters-toernooi in Sjanghai werd vorig jaar gewonnen door Djokovic, waardoor we hoe dan ook een nieuwe winnaar krijgen. Het toernooi werd dit decennium altijd gewonnen door een speler uit de top drie; bij de laatste zeven edities ging de winst vier keer naar Djokovic en twee keer naar Federer.