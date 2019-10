Kiki Bertens is donderdag doorgedrongen tot de kwartfinales van het WTA-toernooi in Linz. De 27-jarige Wateringse was in drie sets te sterk voor de Belgische Alison van Uytvanck: 4-6, 6-3 en 6-3.

Door de zege maakt Bertens nog altijd kans op deelname aan de WTA Finals. Het prestigieuze eindejaarstoernooi biedt plaats aan de beste acht speelsters van het jaar. Bertens staat momenteel negende op de jaarlijst, maar kan bij goede resultaten in Linz nog klimmen.

De in Oostenrijk als eerste geplaatste Nederlandse begon matig aan de partij tegen Van Uytvanck door in de eerste game direct haar service in te leveren. In de vierde game kreeg Bertens twee kansen om die schade repareren, maar de Belgische serveerde beide breekpunten weg en haalde even later het eerste bedrijf binnen.

In de tweede set was Bertens wel direct bij de les. Ze brak Van Uytvanck bij de eerste gelegenheid en liep snel uit naar 3-0. Op 5-2 vroeg de Belgische een medische time-out, waarbij haar enkel werd onderzocht. De nummer 44 van de wereld kon verder, maar moest de tweede set met 6-3 aan Bertens laten.

In de beslissende derde set bewoog Van Uytvanck steeds minder soepel en na een break van Bertens in de vijfde game was het verzet van de Belgische gebroken. De Nederlandse besliste de partij vier games later op de opslag van Van Uytvanck met een fraaie lob.

Opvallend genoeg sloeg Bertens de hele wedstrijd slechts één ace produceerde, terwijl haar service normaal een van haar sterkste wapens is. Daar stond tegenover dat ze 84 procent van haar eerste opslagbeurten binnenhaalde.

Amerikaans supertalent volgende tegenstander Bertens

In de kwartfinales wacht Bertens een confrontatie met het vijftienjarige Amerikaanse toptalent Cori Gauff. Bertens had zich in de eerste ronde in Oostenrijk langs de Japanse qualifier Misaki Doi geknokt.

De WTA Finals starten op 27 oktober en worden gehouden in Shenzhen. Op dit moment zijn Ashleigh Barty, Karolína Plísková, Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Simona Halep en Petra Kvitová al zeker van deelname.

Als Bertens aan het prestigieuze toernooi in China wil deelnemen, moet ze zorgen dat ze Serena Williams en/of Elina Svitolina voorbijgaat op de jaarlijst of dat een hoger geplaatste speelster zich afmeldt.