Titelverdediger Novak Djokovic heeft donderdag de kwartfinales van het Masters-toernooi in Sjanghai bereikt. De nummer één van de wereld rekende af met de Amerikaan John Isner. Roger Federer voegde zich eveneens zonder setverlies bij de laatste acht door David Goffin te verslaan.

De 32-jarige Djokovic had ruim een uur nodig om de twee jaar oudere Isner te verslaan: 7-5 en 6-3. De Serviër, die veel punten won op zijn eerste service, incasseerde geen enkel breakpoint tegen de nummer zeventien van de wereld.

Voor een plek in de halve finales neemt Djokovic het op tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás. De huidige nummer zeven van de wereld rekende in een driesetter af met de Pool Hubert Hurkacz: 7-5, 6-3 en 7-6 (5)

Djokovic kan het Masters-toernooi van Sjanghai voor de vijfde keer op zijn naam schrijven. Na toernooizeges in 2012, 2013 en 2015 rekende de zestienvoudig Grand Slam-winnaar vorig jaar in de finale met de Kroaat Borna Coric af.

Voor Djokovic is het toernooi in Sjanghai zijn tweede optreden sinds de US Open, waar hij in de achtste finale tegen Stan Wawrinka geblesseerd moest opgeven. De mondiale nummer één schreef vorige week het toernooi in Tokio op zijn naam.

Novak Djokovic in actie tegen John Isner. (Foto: Pro Shots)

Federer met moeite verder

Federer had een stuk meer moeite om de kwartfinales te bereiken. De 38-jarige Zwitser rekende weliswaar in twee sets af met de Belg David Goffin (7-6 (7) en 6-4), maar kwam vooral in het eerste bedrijf goed weg tegen de nummer veertien van de wereld.

De 28-jarige Goffin kreeg in de tiebreak van de eerste set liefst vijf setpunten, maar Federer sloeg ze allemaal weg en benutte zelf wél zijn eerste setpoint. In de tweede set had Federer aan één break genoeg om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.

Voor een plek in de halve finales neemt de nummer drie van de wereld het op tegen de Duitser Alexander Zverev of Andrey Rublev. Federer won het toernooi in Sjanghai in 2014 en 2017, terwijl hij in 2010 de finale van Andy Murray verloor.

De laatste ATP-titel van Federer dateert van juni, toen hij het grastoernooi van Halle op zijn naam schreef. Eerder dit jaar won de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het Masters-toernooi van Miami en het hardcourttoernooi in Dubai, wat zijn honderdste titel betekende.