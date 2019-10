Kiki Bertens heeft woensdag de tweede ronde van het WTA-toernooi in Linz bereikt. De als eerste geplaatste Westlandse rekende in haar eerste partij in Oostenrijk af met de Japanse qualifier Misaki Doi.

De 27-jarige Bertens was in twee sets te sterk voor de één jaar oudere Doi, die op de wereldranglijst de 74e plaats inneemt: 6-4 en 7-5. Ze besliste de partij na ruim anderhalf uur op haar eerste matchpoint.

De nummer acht van de wereld gaf in de eerste set een snelle break voorsprong meteen weer uit handen. In de zevende game leverde Doi opnieuw haar service in en werkte ze die achterstand niet meer weg.

Ook in het tweede bedrijf verspeelde Bertens een break voorsprong in de openingsgame, waarna een tiebreak de beslissing leek te gaan brengen. Op 5-5 forceerde de Zuid-Hollandse echter opnieuw een break, waarna ze de partij simpel uitserveerde.

Bertens staat in de tweede ronde tegenover de Belgische Alison Van Uytvanck, de mondiale nummer 44. Bij winst op Van Uytvanck wacht een ontmoeting met het vijftienjarige Amerikaanse toptalent Cori Gauff.

Misaki Doi moest na ruim anderhalf uur buigen voor Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

Bertens kreeg wildcard voor toernooi in Linz

Aanvankelijk zou Bertens niet meedoen aan het toernooi in Linz, maar zaterdag kreeg ze van de organisatie van het Oostenrijkse evenement een wildcard. Ze is de vervanger van Petra Kvitová, die zich op het laatste moment heeft afgemeld vanwege een blessure.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis heeft nog wat punten nodig om zich te plaatsen voor de lucratieve en prestigieuze WTA Finals eind dit jaar in het Chinese Shenzhen, waar de acht beste tennissters van 2019 het tegen elkaar opnemen.

Bertens bezet op dit moment de negende plaats op de ranglijst voor de WTA Finals. Ze heeft met 3.870 punten echter maar een kleine achterstand op de nummer acht Serena Williams (3.935) en de nummer zeven Elina Svitolina (3.995).