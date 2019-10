Novak Djokovic blijft uitstekend presteren sinds hij begin deze maand zijn rentree maakte. De nummer één van de wereld won woensdag in Sjanghai ook zonder setverlies van Denis Shapovalov en staat in de achtste finales van het Masters-toernooi.

Het werd op het Chinese hardcourt vrij probleemloos 6-3 en 6-3 tegen de nummer 36 van de wereld. In de achtste finales wacht een ontmoeting met de Amerikaan John Isner.

De 32-jarige Djokovic keerde begin deze maand in Tokio terug op de baan nadat hij begin september in de achtste finales van de US Open op moest geven met een elleboogblessure.

In Tokio won hij het toernooi zonder in zijn vijf partijen een set af te staan en die lijn trekt hij vooralsnog dus door in Shanghai.

Eerder op de dag bereikte ook Alexander Zverev de laatste zestien in China. De nummer zes van de wereld deed dat eveneens zonder setverlies, al had hij wel moeite met Jérémy Chardy: 7-6 (13) en 7-6 (3).

Op Rafael Nadal en Kei Nishikori na zijn alle toptienspelers present in Sjanghai. Er wordt toegewerkt naar de prestigieuze ATP Finals in Londen van komende maand, waarvoor Djokovic, Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev en Dominic Thiem al geplaatst zijn.