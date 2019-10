Andy Murray heeft geen goed woord over voor de manier waarop Fabio Fognini zich dinsdag gedroeg tijdens hun tweederondepartij op het Masters-toernooi van Sjanghai. De Schot, die na een spannende driesetter aan het korste eind trok, ergerde zich flink aan de geluiden die de Italiaan in de beslissende set maakte.

Het stond 5-5 in de derde set toen Murray vlak voor een geslaagde volley bij het net iemand hoorde schreeuwen. De voormalige nummer één van de wereld dacht eerst dat het iemand uit het publiek was, maar het bleek Fognini te zijn.

"Ik keek direct waar het geluid vandaan kwam. Fognini zei vervolgens dat ik hem niet zo aan moest staren", blikte Murray terug op het moment. "Hij vertelde me dat ik moest stoppen met klagen en een beetje gevoel voor humor moest hebben. Maar geen van ons tweeën was op dat moment in de wedstrijd in een melige bui."

De 32-jarige Murray beklaagde zich bij de umpire en ging ook in discussie met Fognini, die het voorval duidelijk minder ernstig opvatte dan de Schot. Tot ergernis van Murray besloot ook umpire Fergus Murphy niet in te grijpen.

"Wat Fognini deed, is tegen de regels en hinderlijk. Hij moet dat geluid helemaal niet maken op zo'n moment, maar de umpire sprak hem er niet eens over aan. Daar was ik duidelijk gefrustreerd over. Ik had me misschien niet uit moeten lokken, maar ik laat me niet zo behandelen op de baan."

Andy Murray beklaagt zich bij de de umpire. (Foto: Getty Images)

'Eerste keer dat dit me overkwam in carrière'

De frustraties van Murray over Fognini waren mede te verklaren door de manier waarop de derde set verliep. De drievoudig Grand Slam-winnaar kreeg zowel op 5-4 als 6-5 de kans om de wedstrijd uit te serveren, maar Fognini bleef overeind en kroonde zich na een partij van ruim drie uur tot winnaar: 7-6 (4), 2-6 en 7-6 (2).

"Ik ben heel teleurgesteld", bekende Murray. "Ik mocht twee keer voor de wedstrijd serveren en toch slaagde ik er niet in om te winnen. Het is denk ik de eerste keer dat me dat in mijn loopbaan is overkomen."

De huidige nummer 289 van de wereld voelt dan ook dat hij nog een lange weg te gaan heeft om zijn oude niveau weer te halen. Murray liet zich in januari opereren aan zijn heup en maakte in augustus in Cincinnati zijn rentree in het enkelspel. Hij speelde in Sjanghai pas zijn zesde toernooi van het jaar.

"Er zijn een hoop punten die ik moet verbeteren", bekende Murray, die in januari op de Australian Open zijn Grand Slam-rentree maakt in het enkelspel. "Ik moet doorgaan op deze weg en hopelijk ben ik de volgende keer beter in vorm als ik tegen Fognini speel."