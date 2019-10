Roger Federer heeft dinsdag zonder setverlies de derde ronde van het Masters-toernooi in Sjanghai bereikt. De Zwitser rekende op het Chinese hardcourt af met de Spanjaard Albert Ramos Viñolas.

De partij tussen de nummer 3 en 46 van de wereld duurde anderhalf uur: 6-2 en 7-6 (5). De 38-jarige Federer was ijzersterk op zijn eigen service en gunde de zes jaar jongere Ramos Viñolas geen enkel breakpoint.

Voor een plek in de kwartfinales wacht Federer een krachtmeting met de Belg David Goffin of de Kazach Mikhail Kukushkin, die woensdag pas tegen elkaar spelen. Federer, die in de eerste ronde een bye had, kan het Masters-toernooi in Sjanghai voor de derde keer op zijn naam schrijven.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zegevierde in 2014 en 2017. Vorig jaar werd hij in de halve finales verrassend uitgeschakeld door de Kroaat Borna Coric, die in de eindstrijd het onderspit dolf tegen Novak Djokovic.

De laatste ATP-titel van Federer dateert van juni, toen hij het grastoernooi van Halle op zijn naam schreef. Eerder dit jaar won 'King Roger' het Masters-toernooi van Miami en het hardcourttoernooi in Dubai, wat zijn honderdste titel betekende.

Andy Murray ging in de tweede ronde onderuit. (Foto: Pro Shots)

Murray strijdend ten onder

Andy Murray slaagde er niet in de derde ronde te bereiken. De Schot, die nog altijd op de terugweg is van een zware heupoperatie, ging in drie sets ten onder tegen Fabio Fognini. De als tiende geplaatste Italiaan was hem na ruim drie uur spelen in drie sets de baas: 7-6 (4), 2-6 en 7-6 (2).

Murray had in de Chinese metropool alle kansen op de zege. Hij serveerde in de derde set zowel op 5-4 als op 6-5 voor de wedstrijd, maar beide keren wist Fognini terug te breken.

In de achtste finales speelt Fognini tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Khachanov en de Amerikaan Taylor Fritz.