Andy Murray komt in januari voor het eerst weer in actie in het enkelspel van een Grand Slam-toernooi. De organisatie van de Australian Open heeft dinsdag bevestigd dat de Schot begin volgend jaar met een beschermde ranking mee zal doen in Melbourne.

De 32-jarige Murray werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld op de Australian Open en liet zich vervolgens opereren aan zijn gekwetste heup. De drievoudig Grand Slam-winnaar sloot uit dat hij ooit nog in actie zou komen, maar daar kwam hij gedurende zijn revalidatie op terug.

Murray bleek weer pijnvrij te kunnen tennissen en keerde in juni in het dubbelspel terug op de baan. Hij maakte in augustus op het Masters-toernooi van Cincinnati ook zijn rentree in het enkelspel en won vorige maand in het Chinese Zhuhai voor het eerst een wedstrijd op ATP-niveau.

Overigens deed Murray in juli al mee aan Wimbledon, maar daar kwam hij alleen in het dubbelspel in actie. De Schot strandde met Serena Williams in de achtste finales van het gemengd dubbel en bij de mannen werd hij samen met de Fransman Pierre-Hugues Herbert in de tweede ronde uitgeschakeld.

Andy Murray strandde vorig jaar in de eerste ronde op de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Murray verloor vijf finales in Melbourne

In het verleden reikte Murray vijf keer tot de finale op de Australian Open, maar de voormalige nummer één van de wereld won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar nog nooit. Roger Federer was hem in 2010 de baas en in 2011, 2013, 2015 en 2016 toonde Novak Djokovic zich de sterkste.

Murray, die wel titels op Wimbledon (2013 en 2016) en de US Open (2012) op zijn naam heeft staan, deed afgelopen week al goede zaken voor zijn positie op de wereldranglijst. Hij reikte tot de kwartfinales in Peking en steeg daardoor van de 503e naar de 289e positie op de ATP-ranking.

Deze week komt Murray in actie op het hardcourttoernooi in Sjanghai, waar hij het dinsdag opneemt tegen de Italiaan Fabio Fognini. De 45-voudig toernooiwinnaar zal volgende week acte de présence geven in Antwerpen.