Kiki Bertens zal ook tijdens de WTA-toernooien in Linz en Moskou niet worden bijgestaan door Raemon Sluiter, zo meldt het AD maandag. Daarmee komt er een verlenging van de tijdelijke break tussen de tennisster en haar coach.

Begin september werd bekend dat Bertens en Sluiter hun samenwerking op een lager pitje zetten. De beslissing volgde op een mindere periode van de Westlandse, die op de US Open al in de derde ronde werd uitgeschakeld. Sluiter en Bertens hadden vervolgens ieder een ander idee over de stappen die gezet moesten worden.

Bertens speelde de afgelopen weken toernooien in Azië, waar ze werd bijgestaan door assistent-trainer Elise Tamaëla. Dat zal volgende week ook in Moskou het geval zijn, terwijl ze deze week in het Oostenrijkse Linz wordt gecoacht door haar vriend en fysiotherapeut Remko de Rijke.

Zonder Sluiter presteerde Bertens aanvankelijk teleurstellend in Azië door vroege nederlagen in Zhengzhou, Osaka en Wuhan, maar de kopvrouw van het Nederlandse tennis nam in Peking revanche. Ze bereikte op het prestigieuze toernooi de halve finales en verloor in dat stadium van de mondiale nummer één Ashleigh Barty.

Bertens jaagt op ticket WTA Finals

Bertens zou deze week eigenlijk niet in actie komen, maar ze accepteerde zaterdag na de afmelding van de Tsjechische Petra Kvitová een wildcard voor het toernooi in Linz. De nummer acht van de wereld is direct de nummer één van de plaatsingslijst in Oostenrijk.

Het toernooi is belangrijk voor Bertens met het oog op kwalificatie voor de WTA Finals van later deze maand (27 oktober-3 november). Alleen de beste acht tennissters van 2019 verdienen een ticket voor het eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen en Bertens bezet momenteel de negende plek op de jaarranglijst.

Het WTA-toernooi van Moskou van volgende week is de laatste kans voor Bertens om punten te pakken voor de jaarranglijst. In Rusland kan ze meer punten pakken dan in Linz, omdat het toernooi in Moskou een Premier-status heeft.