Kiki Bertens doet volgende week mee aan het WTA-toernooi van Linz. De Wateringse accepteerde zaterdag een wilcard van de organisatie van het Oostenrijkse evenement op hardcourt.

Bertens is de vervanger van Petra Kvitová, die zich op het laatste moment heeft afgemeld vanwege een blessure. Ze neemt ook de nummer één-positie op de plaatsingslijst over van de Tsjechische.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis heeft nog wat punten nodig om zich te plaatsen voor de lucratieve en prestigieuze WTA Finals eind dit jaar in het Chinese Shenzhen, waar de acht beste tennissters van 2019 het tegen elkaar opnemen.

Bertens bezet op dit moment de negende plaats op de ranglijst voor de WTA Finals. Ze heeft met 3.870 punten echter maar een kleine achterstand op de nummer acht Serena Williams (3.935) en de nummer zeven Elina Svitolina (3.995).

Bertens liep zaterdag finale mis in Peking

Eerder op zaterdag had Bertens enorm goede zaken kunnen doen met het oog op plaatsing voor de WTA Finals, maar ze verloor in de halve finales van het toernooi in Peking nipt van Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.

Het had voor Bertens haar vijfde finale van het jaar kunnen worden. Ze won de toernooien in Sint-Petersburg en Madrid en ging onderuit in de finale van de toernooien in Rosmalen en Palermo.

Bertens maakte ook vorig jaar haar opwachting in Linz en toen verloor ze verrassend al in de tweede ronde van Margarita Gasparyan. De Nederlandse pakte in 2016 en 2017 de dubbeltitel in Oostenrijk.