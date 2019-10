Kiki Bertens is er zaterdag net niet in geslaagd de finale van het WTA-toernooi in Peking te bereiken. Ze verloor in de halve eindstrijd van Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.

De 27-jarige Bertens had de Australische voor het eerst in haar loopbaan kunnen kloppen op WTA-niveau, maar wist een matchpoint op eigen service in de beslissende tiebreak niet te verzilveren. Na ruim twee uur spelen stond er 6-3, 3-6 en 7-6 (7) voor Barty op de borden.

In de finale strijdt de nummer één van de wereld zondag tegen de winnares van de partij tussen de Deense Caroline Wozniacki en de Japanse Naomi Osaka, die eerder dit jaar nog de WTA-ranglijst aanvoerde.

Bertens had met een zege goede zaken kunnen doen met het oog op plaatsing voor de WTA Finals in Shenzhen, waar de acht beste tennissters ter wereld het tegen elkaar opnemen. Ze blijft door de nederlaag negende in de voorlopige tussenstand, maar nummer acht Serena Williams doet vermoedelijk niet mee.

Het had voor Bertens haar vijfde finale van het jaar kunnen worden. Ze won eerder de toernooien in Sint-Petersburg en Madrid, terwijl ze in Rosmalen en Palermo de finale verloor.

Ashleigh Barty bleek net iets beter tegen de zenuwen bestand dan Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

Bertens knokt zich terug na slechte start

Bertens kende een moeizaam begin van de partij, want de eerste negen punten gingen allemaal naar de nummer één van de plaatsingslijst. De break achterstand die ze daarbij opliep, wist ze niet meer in te lopen. Ze kreeg op 4-2 nog wel een breakkans, maar Barty werkte die weg. De Australische sloeg op haar zesde setpunt toe.

Waar Barty in de openingsset vrijwel foutloos was, werd ze in het tweede bedrijf een stuk slordiger. Ze sloeg de bal steeds vaker in het net en dat bood kansen aan Bertens, die de Australische al vroeg wist te breken. Ook nu bleek één break voldoende voor setwinst, want de solide serverende Bertens stond weinig kansen toe. Ze sleepte er dan ook een derde set uit.

Daarin was de Nederlandse de eerste die een game van haar opponente wist af te pakken, maar die voorsprong leverde ze direct weer in. Een nieuwe break op 2-2 verzilverde ze wel, waardoor ze op een 4-2-voorsprong kwam.

Bertens mocht op 5-4 voor de wedstrijd serveren, maar maakte in die game te veel fouten. Barty brak terug en kwam daarmee terug tot 5-5.

Omdat beide vrouwen vervolgens hun servicegames hielden, moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin nam Bertens dankzij een minibreak een 3-0-voorsprong, maar Barty knokte zich terug. Mede dankzij een fraaie passeerslag kreeg Bertens bij een 7-6-stand op eigen service een matchpoint. Ze bleek echter niet tegen de zenuwen bestand en zag Barty drie punten op rij én de partij pakken.

Ranglijst in strijd om WTA Finals 1. Ashleigh Barty* - 6.476 punten

2. Karolína Plísková* - 5.315

3. Simona Halep* - 4.962

4. Bianca Andreescu* - 4.942

5. Naomi Osaka* - 4.636

6. Petra Kvitová* - 4.401

7. Elina Svitolina - 3.995

8. Serena Williams - 3.935

9. Kiki Bertens - 3.870

10. Belinda Bencic - 3.705

* = al zeker van deelname