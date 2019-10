Novak Djokovic heeft zich zaterdag voor de finale van het ATP-toernooi in Tokio geplaatst. De Serviër won in de halve eindstrijd van de Belg David Goffin.

Djokovic had als nummer één van de wereld had anderhalf uur nodig om met de nummer drie van de plaatsingslijst af te rekenen: 6-3 en 6-4. Hij heeft daardoor nog altijd geen set verloren in de Japanse hoofdstad.

Djokovic, die voor het eerst meedoet in Tokio, maakt op het toernooi zijn rentree, nadat hij bij de US Open al in de vierde ronde moest opgeven. Hij kampte toen met een schouderblessure.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar speelt zondag in de finale tegen de Australiër John Millman, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte.

De nummer tachtig van de wereld zette in de halve eindstrijd de Amerikaan Reilly Opelka, die op de ATP-ranking 27 plekken hoger staat, opzij: 6-3 en 7-6 (4). Millman aast nog op zijn eerste eindzege op ATP-niveau.

Dominic Thiem wist in Peking de eindstrijd te bereiken. (Foto: Pro Shots)

Thiem in Peking naar finale

In Peking wist Dominic Thiem zich voor de finale te plaatsen. De Oostenrijker had alle moeite om de Rus Karen Khachanov in drie sets te verslaan: 2-6, 7-6 (5) en 7-5.

Thiem speelt in de finale tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás, in twee sets afrekende met de Duitser Alexander Zverev: 7-6 (6) en 6-4.

Thiem kan in Peking alweer zijn vierde toernooizege van het jaar boeken. Hij was eerder al de sterkste in Kitzbühel, Barcelona en Indian Wells.

Tsitsipas maakt in Peking een eind aan een tegenvallende periode. Hij won op de Masterstoernooien van Montreal en Cincinnati geen partij en op de US Open bleef hij in de eerste ronde steken. Tsitsipas pakte dit jaar al wel de titel in Marseille en Estoril.