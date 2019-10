Kiki Bertens merkt dat ze deze week tijdens het WTA-toernooi in Peking weer wat beter is gaan spelen. De Westlandse bereikte vrijdag ten koste van Elina Svitolina de halve finales in de Chinese hoofdstad.

"Ik speel deze week weer wat beter tennis", zei Bertens na afloop van haar partij tegen Svitolina, de nummer drie van de wereld. "Als je beter begint te spelen, wat overwinningen hebt geboekt en de halve finales haalt, dan is dat alleen maar mooi."

"Ik stapte in waar het kon, kwam naar het net en dat heb ik de laatste weken niet veel gedaan", vervolgde de mondiale nummer acht. "Ik heb mijn niveau opgekrikt."

Bertens was met 7-6 (6) en 6-2 te sterk voor Svitolina en bereikte voor het eerst in lange tijd weer eens de halve finales van een WTA-toernooi. De afgelopen weken strandde ze vroegtijdig in Wuhan, Osaka en Zhengzhou.

Kiki Bertens komt bij een finaleplek in Peking een stap dichter bij deelname aan de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)

'Het is lastig om tegen Barty te spelen'

Bij de laatste vier neemt de Zuid-Hollandse het op tegen Ashleigh Barty, de mondiale nummer één. Bertens verloor dit jaar twee keer van Barty en won in haar carrière nog nooit van de Australische.

"Het is lastig om tegen haar te spelen, omdat ze zo anders speelt dan de andere speelsters", aldus Bertens. "Ashleigh speelt wel aanvallend, maar op haar eigen manier. Ze slaat op het ene moment veel sliceballen en op het andere moment weer wat stevige forehands."

"Ze komt ook veel naar het net en dat maakt het moeilijk. Maar ik moet gewoon geduld hebben, zelf aanvallend spelen voor zover dat mogelijk is en de punten proberen te pakken."

Ranglijst in strijd om WTA Finals 1. Ashleigh Barty* - 6.216 punten

2. Karolína Plísková* - 5.315

3. Simona Halep* - 4.962

4. Bianca Andreescu* - 4.942

5. Naomi Osaka - 4.461

6. Petra Kvitová - 4.401

7. Elina Svitolina - 3.995

8. Serena Williams - 3.935

9. Kiki Bertens - 3.870

10. Belinda Bencic - 3.705

* = al zeker van deelname

Bertens bij zege op Barty dichter bij deelname WTA Finals

Bij een overwinning op Barty klimt Bertens naar de zevende plaats op de ranglijst om plaatsing voor de prestigieuze WTA Finals. De beste acht tennissters van het jaar plaatsen zich voor het eindejaarstoernooi, dat eind deze maand plaatsvindt in Shenzhen.

Op de huidige ranglijst staat Bertens negende achter Barty, Karolína Plísková, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Svitolina en Serena Williams. Barty, Plísková, Halep en Andreescu zijn al zeker van deelname aan de WTA Finals.

De winnares van de partij tussen Bertens en Barty neemt het in de finale op tegen Osaka of Carolina Wozniacki.