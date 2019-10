Kiki Bertens heeft vrijdag de halve finales van het WTA-toernooi in Peking bereikt. Ze rekende knap af met Elina Svitolina, de nummer drie van de wereld en tevens een van haar concurrenten in de strijd om plaatsing voor de prestigieuze WTA Finals.

Bertens had op het Chinese hardcourt aan twee sets genoeg. Het werd 7-6 (6) en 6-2 voor de Nederlandse, die op de WTA-ranking de achtste positie inneemt.

De beste acht tennissters van 2019 plaatsen zich voor de WTA Finals van eind deze maand in Shenzhen. Op die ranglijst staat Bertens nu negende achter Ashleigh Barty, Karolína Plísková, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Svitolina en Serena Williams.

Bertens won in Peking eerder van Donna Vekic, Dayana Yastremska en Polona Hercog en heeft die zegereeks hard nodig, want ze kende een moeizaam begin van haar tour door Azië. De 27-jarige Wateringse strandde al snel in Zhengzhou, Osaka en Wuhan.

In aanloop naar de WTA Finals doet Bertens - nog altijd bijgestaan door coach Elise Tamaëla in plaats van Raemon Sluiter - later deze maand nog mee aan het WTA-toernooi van Moskou. In Rusland krijgt ze de laatste kans om punten te pakken.

Ranglijst in strijd om WTA Finals 1. Ashleigh Barty* - 6.216 punten

2. Karolína Plísková* - 5.315

3. Simona Halep* - 4.962

4. Bianca Andreescu* - 4.942

5. Naomi Osaka - 4.461

6. Petra Kvitová - 4.401

7. Elina Svitolina - 3.995

8. Serena Williams - 3.935

9. Kiki Bertens - 3.870

10. Belinda Bencic - 3.705

* = al zeker van deelname

Verdiende overwinning op Svitolina

Bertens nam in Peking direct het initiatief tegen Svitolina. Ze liep uit naar een 4-1-voorsprong, maar zag de Oekraïense terugkomen tot 4-4. Bij 6-6 volgde een spannende tiebreak, waarin Bertens de betere was en op haar tweede setpoint toesloeg.

In de tweede set moest de Nederlandse zich even laten behandelen aan haar enkel, maar dat weerhield haar er niet van om door te stomen naar een overtuigende zege. In de strijd om een finaleticket stuit ze op nummer één van de wereld Barty.

In de andere halve finale staat Caroline Wozniacki tegenover Osaka.