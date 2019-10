Andy Murray heeft vrijdag in Peking naast zijn derde achtereenvolgende zege op ATP-niveau gegrepen. In Tokio stoomde Novak Djokovic door naar de halve eindstrijd en Rafael Nadal moet door een blessure het Masters-toernooi van Sjanghai laten schieten.

Voormalig nummer één van de wereld Murray was in Peking niet opgewassen tegen Dominic Thiem, die er als eerste geplaatst is. De vermakelijke partij, waarin Murray een goed niveau haalde, eindigde in 6-2 en 7-6 (3).

Murray is op de weg terug na veel blessureleed. De drievoudig Grand Slam-winnaar liet zich aan het begin van dit jaar opereren aan zijn heup, keerde deze zomer terug op de baan en speelde in Peking weer zijn eerste partijen op het hoogste niveau.

De Schot, die op de ATP-ranking is afgezakt naar positie 503, was het toernooi begonnen met overwinningen op de Italiaanse nummer dertien van de wereld Matteo Berrettini en de Brit Cameron Norrie.

Later deze maand komt Murray in actie bij een toernooi in Antwerpen, terwijl de top van de wereldranglijst in onder meer Sjanghai en Parijs toewerkt naar de ATP Finals van november in Londen.

Andy Murray haalde een hoog niveau in zijn partij tegen Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)

Djokovic halvefinalist in Tokio

Een van die topspelers is uiteraard nummer één van de wereld Djokovic, die iets eerder op vrijdag in Tokio een maatje te groot was voor de Fransman Lucas Pouille (6-1 en 6-2). Djokovic is nog zonder setverlies in Japan en staat nu in de halve finales.

De Serviër rekende eerder in twee sets af met de Australiër Alexei Popyrin en thuisspeler Go Soeda en stuit in de halve eindstrijd op David Goffin of Chung Hyeon. De andere halve finale gaat tussen Reilly Opelka en John Millman.

Ruim een maand geleden liep de US Open uit op een teleurstelling voor titelverdediger Djokovic, die in de achtste finales vanwege een schouderblessure moest opgeven tegen Stan Wawrinka. In Tokio maakt hij zijn rentree.

Novak Djokovic krijgt in Tokio de felicitaties van Lucas Pouille. (Foto: Pro Shots)

Nadal heeft nog last van pols

Naast Djokovic bemachtigden Nadal, Roger Federer en Daniil Medvedev al een ticket voor de ATP Finals, maar van Nadal is nog onzeker of hij meedoet.

De nummer twee van de wereld zou volgende week in actie komen op het Masters-toernooi van Sjanghai, maar heeft zich vrijdag afgemeld vanwege een polsblessure. Die kwetsuur speelde hem onlangs bij de Laver Cup ook al parten. Hij moest zich toen terugtrekken op de slotdag van het toernooi in Zwitserland.

Met uitzondering van Nadal en nummer acht van de wereld Kei Nishikori doet de complete top van de ATP-ranking mee in Sjanghai. Djokovic pakte er vorig jaar voor de vierde keer de titel.

Zien we US Open-winnaar Rafael Nadal op de ATP Finals? (Foto: Pro Shots)