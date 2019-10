Kiki Bertens heeft woensdag met veel moeite de kwartfinales van het prestigieuze WTA-toernooi in Peking bereikt. De 27-jarige Westlandse won op het Chinese hardcourt in drie sets van Polona Hercog.

Bertens had twee uur en twintig minuten nodig om de Sloveense te verslaan en voor het eerst in haar loopbaan de laatste acht te bereiken in Peking: 7-6 (6), 2-6 en 6-3. Hercog is de nummer 51 van de wereld en staat zodoende 43 plekken lager op de WTA-ranking dan Bertens.

Het is de tweede keer dit toernooi dat Bertens een driesetter wint, nadat ze in de eerste ronde Donna Vekic de baas was. De kopvrouw van het Nederlandse tennis, die in de tweede ronde Dayana Yastremska versloeg, neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Oekraïense Elina Svitolina of de Amerikaanse Sofia Kenin.

Svitolina is een belangrijke concurrent van Bertens in de jacht op een ticket voor de WTA Finals. Alleen de beste acht tennissters van 2019 plaatsen zich voor het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat eind oktober in Shenzhen wordt gehouden. Bertens staat op dit moment tiende in die rangschikking, Svitolina achtste.

De Nederlandse nummer acht van de wereld revancheert zich in Peking voor haar moeizame begin van de Azië-tour. Bertens werd in Zhengzhou, Osaka en Wuhan in een vroeg stadium uitgeschakeld. Na het toernooi in Peking doet ze nog mee in Moskou (14-20 oktober), het laatste moment om punten te pakken voor de Finals.

Kiki Bertens bereikte de kwartfinales in Peking. (Foto: Pro Shots)

Bertens heeft langste adem in beslissende set

In de eerste set ging het lang gelijk op tussen Hercog en Bertens, die beiden niet konden imponeren op hun eigen service. Vanaf 4-4 volgden er zelfs vier breaks op rij, waarna er een tiebreak volgde. Bertens kreeg daarin twee setpunten tegen, maar sloeg die weg en verzilverde haar eerste kans op de setwinst wél direct.

In het tweede bedrijf herstelde Hercog zich. De 28-jarige Sloveense kwam op haar eigen service geen moment in de problemen en plaatste op 3-2 een break, waarna ze even later naar 5-2 kon uitlopen. Bertens, die in de tweede set juist beter serveerde, moest door een nieuwe break de set aan Hercog laten.

De Westlandse ergerde zich flink aan haar eigen spel en dat stak ze ook gedurende de derde en beslissende set niet onder stoelen of banken. Ze bleef desondanks eenvoudig overeind op haar eigen service en plaatste op 2-2 een break dankzij een aantal fouten van Hercog.

Terwijl Bertens steeds zorgvuldiger speelde en veel terugsloeg, bleef Hercog grossieren in onnodige fouten. Ze slaagde er geen enkele keer meer in om een breakpoint af te dwingen en moest op 3-5 opnieuw haar servicegame aan de veerkrachtige Bertens laten, die de wedstrijd zo in haar voordeel besliste.