Novak Djokovic heeft woensdag met enige moeite de kwartfinales van het ATP-toernooi in Tokio bereikt. De nummer één van de wereld rekende in twee sets af met Go Soeda: 6-3 en 7-5.

De 35-jarige Japanner was met een wildcard toegelaten tot het toernooi in zijn thuisland en maakte die uitverkiezing tegen Djokovic meer dan waar. Hij liet de Serviër ruim anderhalf uur zwoegen.

Djokovic leek de zege in handen te hebben toen hij op 5-3 voor de partij mocht serveren. Soeda brak tot grote vreugde van het Japanse publiek terug, maar moest de zege alsnog aan de Serviër laten.

Djokovic, die de Japanner na afloop een applaus gaf voor zijn optreden, doet pas voor het eerst in zijn rijke loopbaan mee aan het toernooi in Tokio. De Serviër maakt in Japan zijn rentree na zijn opgave in de vierde ronde van de US Open. Hij kampte toen met schouderklachten.

In de kwartfinales strijdt Djokovic mogelijk opnieuw tegen een Japanner. Dan moet Yoshihito Nishikoa wel van de als vijfde geplaatste Fransman Lucas Pouille winnen.

Murray voor eerst in jaar in kwartfinales

In Peking staat Andy Murray eveneens in de kwartfinales. De Brit rekende in de tweede ronde af met zijn landgenoot Cameron Norrie: 7-6 (6), 6-7 (4) en 6-1.

Het is voor het eerst in een jaar dat de 32-jarige Schot zich onder de laatste acht heeft weten te scharen bij een ATP-toernooi. Hij stond lang aan de kant vanwege een heupoperatie.

Sinds die ingreep wist Murray in het enkelspel geen enkele keer twee partijen op rij te winnen. "Ik voel me erg moe", zei de voormalige nummer één van de wereld dan ook. "Ik moet echt nog wennen aan deze inspanningen."

In de kwartfinales speelt Murray mogelijk tegen Dominic Thiem, de nummer één van de plaatsingslijst in Peking. De Oostenrijker speelt in de tweede ronde tegen de Chinees Zhang Zhizhen.