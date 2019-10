Novak Djokovic heeft dinsdag in Tokio zijn eerste partij gewonnen sinds hij vorige maand geblesseerd moest opgeven op de US Open. In Peking boekte Andy Murray een bemoedigende zege op Matteo Berrettini, de nummer dertien van de wereld.

Wereldranglijstaanvoerder Djokovic was in Tokio in twee sets te sterk voor Alexei Popyrin, de Australische nummer 94 van de wereld. Het werd 6-4 en 6-2 in een partij van bijna anderhalf uur.

Een maand geleden moest titelverdediger Djokovic wegens een schouderblessure de strijd staken tijdens zijn achtstefinalepartij op de US Open. Hij stond tegen Stan Wawrinka op dat moment met 6-4, 7-5 en 2-1 achter.

Sindsdien kwam Djokovic niet meer in actie, maar op het hardcourt van Tokio beleeft de Serviër dus zijn rentree. Hij is de enige toptienspeler die er present is en treft in de volgende ronde de 35-jarige Japanner Go Soeda, die meedoet op een wildcard.

Over ruim een maand doet Djokovic in Londen mee aan de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen. Rafael Nadal, Roger Federer en Daniil Medvedev zijn ook al zeker van deelname.

Murray op de goede weg in Peking

Iets eerder op dinsdag won drievoudig Grand Slam-winnaar Murray, die op de ATP-ranking is afgezakt naar positie 5-3, in Peking knap in twee sets van Berrettini: 7-6 (2) en 7-6 (7).

Murray is op de weg terug na blessureleed en boekte een week geleden in Zhuhai al zijn eerste overwinning op ATP-niveau. Hij versloeg daar met Tennys Sandgren de nummer 67 van de wereld en verloor vervolgens in de tweede ronde.

Begin dit jaar onderging de 32-jarige Murray een operatie aan zijn heup, waarvan hij al lang last had. Aanvankelijk zinspeelde de voormalige nummer één van de wereld op het beëindigen van zijn carrière, maar hij keerde deze zomer toch terug op de baan.

Hij verloor direct in zowel Cincinnati als Winston-Salem, maar boekte vorige maand bij een challenger op Mallorca zijn eerste twee zeges en keerde in Zhuhai dus terug op het hoogste niveau.

Vijf toptienspelers aanwezig in Peking

In Peking staat oud-toernooiwinnaar Murray - hij won er drie jaar geleden - in de tweede ronde tegenover de Brit Cameron Norrie, die in de openingsronde profiteerde van een opgave van de Chileen Christian Garín.

Met Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás, Karen Khachanov en Roberto Bautista Agut doen er vijf toptienspelers mee in Peking. De Georgiër Nikoloz Basilashvili geldt als titelverdediger.

Bij de vrouwen is onder anderen Kiki Bertens van de partij. De Nederlandse nummer acht van de wereld bereikte maandag de derde ronde door af te rekenen met de negentienjarige Oekraïense Dayana Yastremska.

Kiki Bertens zit nog in het vrouwentoernooi in Peking. (Foto: Getty Images)