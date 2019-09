De internationale tennisbond ATP heeft Nick Kyrgios donderdag een voorwaardelijke schorsing van zestien weken opgelegd voor zijn woede-uitbarsting tijdens het Masters-toernooi van Cincinnati in augustus.

De 24-jarige Australiër moet daarnaast een voorwaardelijke boete van 25.000 dollar (ruim 22.000 euro) betalen. Kyrgios kreeg direct na zijn wangedrag in Cincinnati al een recordboete van ruim 100.000 euro opgelegd, waarna hij de ATP "corrupt" noemde.

Kyrgios, die vaker het nieuws haalt vanwege controversiële uitspraken, liet zich in Cincinnati tijdens zijn verloren tweederondepartij tegen de Rus Karen Khachanov volledig gaan tegen umpire Fergus Murphy. Het enfant terrible vond dat de Ier de schotklok te vroeg startte, waardoor hij zich te veel moest haasten om te serveren.

Kyrgios schreeuwde dat hij het een schande vond en noemde Murphy "de slechtste scheidsrechter in het tennis". "Elke keer als hij de umpire bij mijn wedstrijd is, doet hij stomme shit." Daarnaast weigerde hij Murphy na zijn partij een hand te geven en sloeg hij uit frustratie twee rackets kapot.

Nick Kyrgios ontkomt aan een onvoorwaardelijke schorsing. (Foto: Pro Shots)

Kyrgios moet aan voorwaarden voldoen

Als Kyrgios zich in de komende zes maanden weer misdraagt, dan wordt hij dus alsnog voor zestien weken geschorst. De huidige nummer 24 van de wereld moet tijdens die proefperiode van een half jaar bovendien op elk ATP-toernooi een mental coach bij zich hebben én na het seizoen contact zoeken met een gedragscoach.

Overigens kan Kyrgios nog in beroep gaan tegen de beslissing van de ATP. Hij heeft daar vijf werkdagen de tijd voor. De tennisbond onderzocht ook de uitspraken van Kyrgios over corruptie binnen de ATP, maar besloot hem daar niet voor te straffen.

Door zijn voorwaardelijke schorsing kan Kyrgios dus gewoon in actie komen in het restant van het seizoen. De controversiële Australiër doet volgende week mee aan het toernooi in Peking en geeft later in oktober ook acte de présence in Sjanghai en Bazel.