Kiki Bertens is woensdag uitgeschakeld in de derde ronde van het WTA-toernooi in Wuhan. Ondanks een comeback verloor de nummer acht van de wereld op het Chinese hardcourt van Aryna Sabalenka.

De 27-jarige Bertens moest na een partij van anderhalf uur haar meerdere erkennen in Sabalenka: 1-6 en 6-7 (9). De Wit-Russische is de nummer veertien van de wereld en titelverdediger in Wuhan. Bertens reikte vorig jaar tot de tweede ronde.

Bertens, die in de eerste ronde een bye genoot, was dinsdag al dicht bij uitschakeling. De kopvrouw van het Nederlandse tennis knokte zich terug tegen de Amerikaanse Bernarda Pera en won in drie sets, maar moet het toernooi nu dus alsnog verlaten.

Door haar uitschakeling in Wuhan geeft Bertens een vervolg aan haar teleurstellende resultaten van de laatste weken in Azië. Zowel in Zhengzhou als Osaka ging de Nederlandse direct onderuit. De zege op Pera in Wuhan was zodoende haar eerste overwinning sinds de US Open in augustus.

Bertens, die momenteel niet meer met coach Raemon Sluiter samenwerkt, moet de komende weken alles op alles zetten om een ticket voor de WTA Finals (28 oktober-3 november) te veroveren. Ze bezet momenteel de tiende positie op de jaarranglijst en alleen de beste acht tennissters mogen meedoen aan het eindejaarstoernooi.

Aryna Sabalenka was Kiki Bertens in twee sets de baas. (Foto: Getty Images)

Bertens toont veerkracht in tweede set

Bertens kende een bijzonder moeizame start tegen Sabalenka, de favoriet voor het onderonsje in de derde ronde. De Wit-Russische, die imponeerde met harde en zuivere slagen, won haar eerste twee servicegames zonder puntverlies en plaatste op 1-0 direct een break.

Waar Bertens door een paar onnodige fouten niet in de buurt kwam van een breakpoint, ging Sabalenka verder waar ze gebleven was. Ze brak de mondiale nummer acht op 4-1 voor de tweede keer en stelde op haar eigen opslag de eerste set veilig.

In het tweede bedrijf kwam de ommekeer. Hoewel Sabalenka wederom direct de eerste servicegame van Bertens won, wist ze de Wit-Russische op haar service wel steeds vaker aan het wankelen te brengen. Op 2-1 kreeg Bertens haar eerste breakpoints van de wedstrijd, maar Sabalenka bleef op overtuigende wijze overeind.

Nadat Bertens een tweede break moest toestaan en op 1-4 wederom een breakkans miste, sloeg ze op 2-5 een matchpoint weg én won ze de servicegame van Sabalenka. Ze knokte zich vervolgens met een tweede break helemaal terug tot 5-5. Bertens sloeg in de zenuwslopende tiebreak nog eens drie matchpoints weg en verdiende zelfs een setpunt, maar trok toch aan het kortste eind.