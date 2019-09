Andy Murray heeft dinsdag voor het eerst sinds zijn rentree in het enkelspel een wedstrijd op ATP-niveau gewonnen. De Schot bereikte de tweede ronde van het hardcourttoernooi in het Chinese Zhuhai.

De 32-jarige Murray stapte na een partij van twee uur en veertig minuten tegen de Amerikaan Tennys Sandgren als winnaar van de baan: 6-3, 6-7 (6) en 6-1. Sandgren is de nummer 69 van de wereld en de op de wereldranglijst weggezakte Murray (ATP-413) doet op basis van protected ranking mee in China.

De voormalige nummer één van de wereld liet zich begin dit jaar opereren aan zijn heup en maakte in augustus op het Masters-toernooi van Cincinnati zijn rentree in het enkelspel. Hij verloor direct in de eerste ronde en kwam ook een week later in Winston-Salem niet verder dan dat stadium.

Eind augustus deed Murray mee aan een challenger op Mallorca, waar hij achtereenvolgens de Fransman Imran Sibille en de Slowaak Norbert Gombos versloeg. Nu heeft de drievoudig Grand Slam-winnaar dus ook zijn eerste zege op een ATP-toernooi binnen.

In de tweede ronde wacht Murray een krachtmeting met de Australiër Alex de Minaur. De Griek Stéfanos Tsitsipás is als eerste geplaatst in Zhuhai.