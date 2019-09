Kiki Bertens heeft dinsdag voor het eerst sinds de US Open in augustus weer een wedstrijd gewonnen. De Westlandse bereikte op het WTA-toernooi van Wuhan de derde ronde door de Amerikaanse Bernarda Pera in drie sets te verslaan.

De 27-jarige Bertens trok op het Chinese hardcourt na bijna twee uur aan het langste eind tegen de drie jaar jongere Pera, de nummer 81 van de wereld: 3-6, 6-4 en 6-2. Ze toonde zo herstel na de teleurstellende resultaten van de laatste weken.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis begon haar tour door Azië begin september in Zhengzhou, waar ze haar eerste partij verloor. Een week later op het WTA-toernooi in Osaka strandde de huidige nummer acht van de wereld eveneens in de tweede ronde.

Bertens, die sinds enkele weken (voorlopig) niet meer met coach Raemon Sluiter samenwerkt, hoopt de komende weken een ticket voor de WTA Finals (28 oktober-3 november) te veroveren. Ze bezet momenteel de tiende positie op de jaarranglijst en alleen de beste acht tennissters mogen meedoen aan het eindejaarstoernooi.

Op het toernooi van Wuhan wacht Bertens in de achtste finales een krachtmeting met Aryna Sabalenka, de nummer veertien van de wereld. De laatste keer dat Bertens de kwartfinales van een WTA-toernooi haalde, was in juli in Palermo.

Kiki Bertens staat in de derde ronde van het WTA-toernooi in Wuhan. (Foto: Getty Images)

Bertens laat breakpoints liggen in beginfase

Net als in Zhengzhou en Osaka leek Bertens in Wuhan een vroege uitschakeling tegemoet te gaan. De als zesde geplaatste Nederlandse kreeg in de eerste game van de wedstrijd tegen Pera direct een breakpoint, maar verzuimde die te benutten. Pera deed bij een stand van 4-3 wat Bertens naliet.

De Amerikaanse won de servicegame van de Nederlandse en stelde daarna met een love game de eerste set veilig. Het tweede bedrijf leek een herhaling van zetten. Bertens verspeelde meerdere breakpoints en werd zelf gebroken op 3-3, maar herstelde zich direct en wist dankzij een love break op 4-5 de set te winnen.

Dat leek Bertens het broodnodige vertrouwen te geven voor de derde beslissende set. Ze leek een voorschot te nemen op de overwinning door op 2-1 een break te plaatsen, al verloor ze daarna ook direct haar eigen opslag.

Bertens liet echter zien over de langste adem te beschikken en stelde met nog eens twee breaks de zege veilig, waardoor ze na enkele teleurstellende resultaten de weg omhoog weer langzaam gevonden lijkt te hebben.