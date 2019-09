Kiki Bertens moet in de komende weken alles op alles zetten om een ticket voor de WTA Finals te veroveren. Dit is alles wat je moet weten over het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat van 27 oktober tot en met 3 november in het Chinese Shenzhen wordt gehouden.

Wie kwalificeren zich voor de WTA Finals?

Alleen de beste acht tennissters van de wereld worden uitgenodigd voor de WTA Finals, de traditionele afsluiting van het tennisseizoen. Het gaat daarbij niet om de huidige WTA-ranking, maar puur om het aantal behaalde punten van dit jaar.

Om de stand op die ranglijst te bepalen, wordt gekeken naar de beste resultaten op maximaal zestien toernooien. De resultaten op de vier Grand Slams, de vier Premier League Mandatory-toernooien (Indian Wells, Miami, Madrid en Peking) en de twee beste resultaten op een van de Premier 5-toernooien worden hoe dan ook meegenomen.

Op dit moment zijn alleen de Australische Ashleigh Barty en de Tsjechische Karolína Plísková zeker van deelname aan de WTA Finals. De 27-jarige Bertens bezet momenteel de tiende positie op de jaarranglijst en zou op dit moment dus buiten de boot vallen, maar de strijd om een plek in de top acht is nog lang niet gestreden.

Kiki Bertens deed vorig jaar voor het eerst mee aan de WTA Finals. (Foto: Pro Shots)

Wat moet Bertens doen voor een ticket?

De Zwitserse Belinda Bencic (nummer negen op de jaarranglijst) en de Oekraïense Elina Svitolina (nummer acht) zijn op dit moment de voornaamste concurrenten van Bertens. Er zijn nog drie belangrijke toernooien waar punten kunnen worden gepakt voor de jaarranglijst: die in Wuhan (deze week), Peking (28 september-6 oktober) en Moskou (14-20 oktober).

Vooral op het toernooi van Peking zijn veel punten te verdienen, aangezien het evenement een Premier Mandatory-status geniet. Dat betekent eveneens dat het resultaat in Peking hoe dan ook meetelt voor de jaarranglijst.

Niet onbelangrijk: Serena Williams, de huidige nummer zes op de jaarranglijst, komt mogelijk niet meer in actie tot de WTA Finals. De 37-jarige Amerikaanse zal daardoor geen punten meer veroveren en riskeert dus uit de top tien te vallen. Daarnaast kampt Simona Halep opnieuw met een rugblessure.

Huidige stand op jaarranglijst 1. Ashleigh Barty (Aus) - 5.476 punten

2. Karolina Plísková (Tsj) - 5.256 punten

3. Simona Halep (Roe) - 4.792 punten

4. Bianca Andreescu (Can) - 4.727 punten

5. Naomi Osaka (Jap) - 4.246 punten

6. Serena Williams (VS) - 3.935 punten

7. Petra Kvitová (Tsj) - 3.836 punten

8. Belinda Bencic (Zwi) - 3.615 punten

9. Elina Svitolina (Oek) - 3.592 punten

10. Kiki Bertens (Ned) - 3.580 punten

Hoe bijzonder is deelname aan de WTA Finals?

Bertens is de enige Nederlandse tennisster deze eeuw die in het enkelspel meedeed aan de WTA Finals, nadat ze vorig jaar debuteerde op het door show en spektakel overgoten toernooi. Ze wist zich vorig jaar niet op eigen kracht te plaatsen, maar mocht door een blessure van Halep alsnog acte de présence geven.

Bertens begon in 2018 als absolute underdog aan de Finals, maar imponeerde in Singapore door in een groep met Sloane Stephens, Angelique Kerber en Naomi Osaka als tweede te eindigen en zich voor de halve finales te plaatsen. Daarin was de latere winnares Svitolina haar na een spannende partij de baas.

Overigens is Bertens niet de enige Nederlandse die ooit meedeed aan de WTA Finals. Brenda Schultz-McCarthy (1997), Tine Zwaan (1973) en Betty Stöve (vijf deelnames in jaren 70) gingen de beste Nederlandse tennisster aller tijden voor.

Bij de WTA Finals gaat het om meer dan de eer, want er zijn er ook punten voor de wereldranglijst én het nodige prijzengeld te winnen. De winnares in het enkelspel strijkt een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro op, naast de inkomsten uit eerdere partijen op de Finals.