Alexander Zverev is trots dat hij er zondag in slaagde Team Europa de eindwinst te bezorgen in de derde editie van de Laver Cup. De Duitser is vooral Roger Federer en Rafael Nadal dankbaar voor hun rol als coaches in de apotheose van zijn beslissende partij tegen de Canadees Milos Raonic.

De wedstrijd tussen de 22-jarige Zverev en de zes jaar oudere Raonic in het Zwitserse Genève was na twee sets nog niet beslist (6-4 en 3-6), waardoor een supertiebreak uitkomst moest bieden. Vlak daarvoor kreeg de Duitser een donderspeech van teamcaptains Federer en Nadal en dat sorteerde duidelijk effect.

"Roger en Rafael waren tegen me aan het schreeuwen in de kleedkamer voor de tiebreak en benadrukten dat deze wedstrijd mijn seizoen om kon draaien", blikte een trotse Zverev terug op de motiverende speeches van de legendarische tennissers.

"Zonder al deze jongens op de bank was het me nooit gelukt. Het was een ongelooflijk weekend en de slotpartij was ook nog eens heel speciaal. Vooral vanwege het feit dat ik voor al deze mannen mocht spelen en dat zij vertrouwen toonden door mij de wedstrijd te laten spelen."

Zverev won de supertiebreak met 10-4 en zette Team Europa zo op een voorsprong van 13-11, waardoor de ploeg van captain Björn Borg de eindzege veiligstelde. Naast de eer ontvangen Zverev en zijn teamgenoten Federer, Nadal, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás, Fabio Fognini en Roberto Bautista Agut ieder een geldbedrag van bijna 230.000 euro.

Roger Federer en Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

Federer trots op Team Europa

Het was de derde keer in drie edities van de Laver Cup dat Team Europa erin slaagde Team World - dit jaar bestaande uit Raonic, John Isner, Jack Sock, Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov en Jordan Thompson - te verslaan.

Naast Zverev vertolkte Federer een cruciale rol voor Team Europa door zijn enkelpartij tegen Isner met 6-4 en 7-6 (3) te winnen en daarmee de laatste strohalm te pakken. De Zwitser bracht de achterstand van zijn formatie terug tot 10-11, waarna Zverev de beslissing kon brengen.

"Ik ben heel trots", zei de 38-jarige Federer na de thriller tussen Zverev en Raonic. "Wát een atmosfeer en wát een wedstrijd. Ik ben blij dat ik de ploeg zelf ook wat heb kunnen geven op de slotdag. Team Europa was geweldig. Ze hebben allemaal hard gevochten en goed gespeeld."

De Laver Cup zal ook in 2020 weer op de kalender staan en wordt dan gehouden in Boston. Borg en John McEnroe bevestigden zondag ook volgend jaar als teamcaptains van respectievelijk Team Europa en Team World te fungeren.