Het door Roger Federer en Rafael Nadal geleide Team Europa heeft zondag voor de derde keer op rij de Laver Cup gewonnen ten koste van Team World. Alexander Zverev sleepte de beslissende punten binnen door Milos Raonic te kloppen.

Zverev versloeg in de laatste en beslissende partij Raonic met 6-4, 3-6 en 10-4. In een bloedstollend gevecht gaven de Duitser en de Canadees elkaar weinig toe en moest een supertiebreak de beslissing brengen.

De net iets scherpere Zverev was daarin de sterkste en bracht daarmee de eindstand op 13-11 in het voordeel van de Europeanen, die daardoor ook in de derde editie van het toernooi met de beker aan de haal gingen.

Team Europa keek halverwege de slotdag in het Zwitserse Genève nog tegen een 11-7-achterstand aan. Federer en Stéfanos Tsitsipás, die de geblesseerde Nadal verving, gingen in het dubbelspel ten onder tegen het Amerikaanse duo John Isner/Jack Sock en Taylor Fritz versloeg verrassend Dominic Thiem met 7-5, 6-7 (3) en 10-5.

Team World juicht Milos Raonic toe tijdens zijn uiteindelijk verloren partij tegen Alexander Zverev. (Foto: Pro Shots)

Winst Team Europa na knappe comeback

Federer pakte namens Europa vervolgens de laatste strohalm door Isner in de voorlaatste enkelspelpartij met 6-4 en 7-6 (3) te verslaan, voordat Zverev de beslissing bracht. Omdat zeges op de laatste dag drie punten opleveren, was dat genoeg voor Europa om de winst te grijpen.

De Laver Cup, vernoemd naar de legendarische Australische tennisser Rod Laver, wordt sinds 2017 gespeeld tussen twee teams met afgevaardigden van Europa en de rest van de wereld. Sinds dit jaar is het toernooi officieel opgenomen op de ATP-kalender.

De selectie van Team Europe, dat Björn Borg als captain had, bestond uit Federer, Nadal, Thiem, Zverev, Tsitsipás en Fabio Fognini. John McEnroe, captain van Team World, had de beschikking over Raonic, Isner, Sock, Fritz, Nick Kyrgios en Denis Shapovalov.