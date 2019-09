De tennissers van Team Europa gaan na de eerste dag van de Laver Cup aan de leiding. De ploeg van captain Björn Borg staat mede dankzij een overwinning van Roger Federer in het dubbelspel met 3-1 voor tegen Team Wereld.

Federer was vrijdagavond samen met Alexander Zverev goed voor het derde punt van Team Europa. Het Zwitsers-Duitse duo versloegen in het dubbelspel de Canadees Denis Shapovalov en de Amerikaan Jack Sock met 6-3 en 7-5.

In de tweede set gaven Federer en Zverev nog een break voorsprong uit handen. Ze overleefden vervolgens zes setpunten, braken in de elfde game opnieuw en maakten de partij op de service van Federer op hun eerste matchpoint af.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar komt later dit weekend nog in actie in het enkelspel. Ook Rafael Nadal verschijnt dan op de baan in Genève. Het is nog onbekend tegen wie zij spelen.

Dominic Thiem en Stéfanos Tsitsipás zorgden voor de andere twee punten van de Europese ploeg. Thiem werkte tegen Shapovalov drie matchpoints weg en won uiteindelijk met 6-4, 5-7 en 13-11. Tsitsipás rekende, eveneens in een supertiebreak, af met de Amerikaan Taylor Fritz: 6-2, 1-6 en 10-7.

Jack Sock schreeuwde het uit van vreugde na zijn zege op Fabio Fognini. (Foto: Pro Shots)

Sock boekte eerste zege in bijna een jaar

Sock bezorgde Team Wereld het enige punt op de eerste dag. De voormalig toptienspeler, die mede door blessureleed is afgezakt naar de 210e plaats op de wereldranglijst, zette de Italiaan Fabio Fognini met 6-1 en 7-6 (3) opzij en boekte zijn eerste zege in bijna een jaar tijd.

Zaterdag staan er opnieuw drie enkelspelen en een dubbelspel op het programma. Iedere overwinning levert dan twee punten op. Zondag wordt het toernooi afgesloten en is elke zege goed voor liefst drie punten. Het team dat als eerste op dertien punten staat, wint de Laver Cup.

De Laver Cup, die is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver, wordt sinds 2017 georganiseerd. De afgelopen twee edities werden door Team Europa gewonnen.