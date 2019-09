Kiki Bertens heeft donderdag ook haar tweede partij zonder coach Raemon Sluiter verloren. De nummer acht van de wereld strandde direct op het WTA-toernooi in het Japanse Osaka.

Bertens, die als tweede was geplaatst en in de eerste ronde een bye had, redde het niet tegen Anastasia Pavlyuchenkova. De mondiale nummer 41 was met 6-1 en 7-5 te sterk op het Japanse hardcourt.

De partij tegen Pavlyuchenkova volgde exact twee weken nadat Bertens besloot om haar samenwerking met coach Sluiter op een lager pitje te zetten. Ze wordt sindsdien bijgestaan door Elise Tamaëla.

Zes dagen geleden werd Bertens bij het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou ook direct verslagen. De Australische Ajla Tomljanovic (WTA-42) was haar toen in twee sets de baas.

In Bertens' vierde ontmoeting met Pavlyuchenkova van dit jaar - ze won twee van de drie vorige partijen - ging het vanaf het begin stroef met de Zuid-Hollandse. Ze verloor de eerste set in rap tempo en in de meer gelijkopgaande tweede set bleek een break in de elfde game fataal.

Bertens hoopt op WTA Finals

Eerder deze maand zei Bertens ondanks haar moeizame periode vol voor een plek op de prestigieuze WTA Finals van later dit jaar te gaan. Daarvoor is een plek bij de eerste acht op de ranglijst over 2019 vereist.

De Wateringse bezet momenteel de tiende plek op die ranking en haar nederlaag tegen Pavlyuchenkova vergoot haar kansen op deelname vanzelfsprekend niet. Ashleigh Barty en Karolína Plísková zijn al zeker van een ticket.

Bertens zet haar Aziatische trip voort met deelname in Wuhan en komt later deze maand ook nog in actie bij het WTA-toernooi van Peking.