Lesley Pattinama-Kerkhove is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in Guangzhou te bereiken. De Nederlandse verloor in de openingsronde van Andrea Petkovic. Robin Haase liet zich tijdens een Challenger van zijn slechte kant zien door zijn racket de tribune in te gooien.

De 27-jarige Pattinama-Kerkhove, de nummer 158 van de wereld, ging in de eerste ronde in het Chinese Guangzhou met 5-7, 7-6 (4) en 3-6 onderuit tegen de Duitse Petkovic, de nummer 77 van de WTA-ranking.

Pattinama-Kerkhove had zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Guangzhou geplaatst en was de enige Nederlandse deelnemer.

Vorige week verloor Pattinama-Kerkhove in de openingsronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou van de Australische Ajla Tomljanovic.

Haase gooit racket de tribune in

Ook Haase slaagde er dinsdag niet in om zijn partij te winnen. De Nederlander, die is afgezakt naar plaats 156 op de ATP-ranking, verloor in de tweede ronde van een Challenger in Sibiu met 3-6 en 2-6 van de Serviër Danilo Petrovic, de nummer 259 van de wereld.

De Hagenaar liet zich in Roemenië van zijn slechte kant zien door na een verloren punt flink tekeer te gaan. Hij sloeg meerdere keren met zijn racket op de baan, om dat vervolgens de tribune in te gooien.

De 32-jarige Haase maakt een tegenvallend seizoen door. Hij won slechts twee van zijn laatste tien wedstrijden en stond aan het begin van dit jaar nog in de top vijftig van de ATP-ranking.

