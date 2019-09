Kiki Bertens is maandag ondanks haar vroege uitschakeling bij het WTA-toernooi van Zhengzhou nog steeds de nummer acht van de wereld. Karolína Plísková pakte de eindzege in China en is als tweede tennisster zeker van een plek op de WTA Finals.

Bertens verloor vorige week in de tweede ronde in Zhengzhou met 6-4 en 7-6 (1) van de Australische Ajla Tomljanovic. Het was haar eerste partij in China, omdat ze in de eerste ronde een bye had.

De 27-jarige Nederlandse, die het in Azië tijdelijk zonder coach Raemon Sluiter doet, had geen punten te verdedigen en blijft op 4.325 punten staan. Het verschil met de mondiale nummer zeven Petra Kvitová uit Tsjechië blijft één punt.

Bertens speelt deze week een WTA-toernooi in Osaka. Ze is in Japan als tweede geplaatst en heeft wederom een bye in de eerste ronde. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland of de Oekraïense Dayana Yastremska. Vorig jaar won de Wateringse in deze periode het toernooi van Seoul.

De Australische Ashleigh Barty blijft de nummer één van de wereld, maar ze is wel tot op 86 punten genaderd door Plísková. De Tsjechische boekte zondag haar vierde toernooizege van 2019 door in de finale in Zhengzhou te winnen van de Kroatische Petra Martic (6-3 en 6-2).

De 27-jarige Plísková is door die prestatie na Barty de tweede speelster die zich gekwalificeerd heeft voor de WTA Finals. Bij het eindejaarstoernooi in Shenzhen (27 oktober-3 november) doen de beste acht tennissters van 2019 mee. Bertens staat momenteel negende op de jaarlijst.

Strijd om WTA Finals 1. Ashleigh Barty (Aus) - 5476 punten

2. Karolína Plísková (Tsj) - 5256

3. Simona Halep (Roe) - 4792

4. Bianca Andreescu (Can) - 4727

5. Serena Williams (VS) - 3935

6. Petra Kvitová (Tsj) - 3836

7. Naomi Osaka (Jap) - 3776

8. Belinda Bencic (Zwi) - 3615

9. Kiki Bertens (Ned) - 3580

10. Elina Svitolina (Oek) - 3563

Griekspoor nadert Haase op wereldranglijst

Bij de mannen veranderde er niks in de top van de wereldranglijst. Novak Djokovic blijft de nummer één, voor Rafael Nadal en Roger Federer.

Tallon Griekspoor maakte door zijn eindzege bij de Challenger van Banja Luka een sprong van twintig plaatsen en is nu de mondiale nummer 161. Met zijn beste ranking ooit is hij bijna de beste Nederlander op de lijst, want Robin Haase staat nog steeds 156e.

Griekspoor en Haase spelen deze week een Challenger in het Roemeense Sibiu.