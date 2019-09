Marc De Hous, oud-trainer van Kim Clijsters, rekent erop dat zijn voormalige pupil na haar rentree weer aansluiting bij de wereldtop vindt. De Belgische kondigde donderdag haar comeback aan.

De inmiddels 36-jarige Clijsters heeft al zeven jaar niet gespeeld, maar dat hoeft volgens De Hous geen belemmering te zijn. Hij stond haar onder meer van 2002 tot en met 2005 bij. In die periode won ze op de US Open haar eerste Grand Slam-titel.

De Hous noemt de aankondiging in gesprek met Sporza een "aangename verrassing". "En ze gaat het ook zeer goed doen, daar ben ik van overtuigd", zegt De Hous, die verwijst naar Serena Williams en Victoria Azarenka, die eveneens in de top terugkeerden nadat ze moeder waren geworden. "Misschien is het daardoor wel gaan kriebelen bij Kim."

De Hous is ervan overtuigd dat Clijsters fysiek gezien in staat is om met de jongere generatie mee te komen. "Ze is nog relatief jong, er zijn mannen die op hun 39e nog spelen. Zeker als je de fysieke capaciteiten van Clijsters kent, mag dat geen beletsel zijn om terug te keren op topniveau."

Hoe het programma van de viervoudig Grand Slam-winnares eruit zal zien, is nog niet bekend. "Maar als ze aan de Australian Open meedoet, zal ze zich 200 procent geven", weet De Hous.

De Hous: 'We zullen haar fameuze split nog vaak bewonderen.' (Foto: Getty Images)

'Mensen als Clijsters willen altijd winnen'

De Belgische stond tijdens haar loopbaan al bekend als een trainingsbeest en dat zal nu niet anders zijn, denkt De Hous. "Mensen als zij willen altijd alles winnen, of het nu om een spelletje kaart gaat of iets anders. Haar fameuze split zullen we nog vaak bewonderen."

De Hous is al enthousiast geworden van de recente filmpjes van Clijsters die hij heeft gezien. "Zoals wij in trainersjargon zeggen: de bal plakt nog altijd op de snaren. Het zal alleen een kwestie zijn om blessurevrij te blijven en een goede fysieke conditie te pakken te krijgen."

Het zal voor Clijsters geen probleem zijn om ritme op te doen. "Ik denk dat er nu al met wildcards gezwaaid wordt", zegt De Hous. "Bij geplaatste spelers die de pech hebben in de eerste ronde tegen haar te moeten spelen, zal het dun door de broek lopen."

De coach spreekt ook hardop de wens uit dat landgenote Justine Henin eveneens haar comeback gaat maken. "Zou dat niet fantastisch zijn? Maar eerst genieten van Kim Clijsters, want dat gaat ons leuke momenten opleveren in 2020."