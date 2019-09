Kiki Bertens is er vrijdag niet in geslaagd de kwartfinales van het WTA-toernooi in Zhengzhou te halen. Ze verloor in de tweede ronde van Ajla Tomljanovic: 6-4 en 7-6 (1).

Het is voor de 27-jarige Zuid-Hollandse haar eerste toernooi sinds ze vorige week besloot tijdelijk te breken met coach Raemon Sluiter. Ze wordt in China bijgestaan door Elise Tamaëla.

De als derde geplaatste Bertens had een bye in de eerste ronde, waardoor haar partij tegen de Australische nummer 46 van de wereld haar eerste was.

De huidige nummer negen van de wereld heeft zich ondanks de strubbelingen met Sluiter ten doel gesteld om de WTA Finals te halen. Op het eindejaarstoernooi in Shenzhen strijden de beste acht tennissters van het jaar tegen elkaar. Vorig jaar bereikte ze er de halve eindstrijd.

Tweede service loopt niet

Bertens had met name op haar tweede service moeite: ze won daarop slechts drie punten. In set één kreeg ze kansen op de service van de Australische, maar die pakte ze niet. Tomljanovic sloeg wel toe op een van de vier breakkansen die ze kreeg.

In de tweede set leek Bertens het tij te keren. Ze kwam met 4-1 voor, maar liet de Australische terug in de partij komen. In de beslissende tiebreak pakte ze alleen het eerste punt, waarna ze bij een 1-6-achterstand met een dubbele fout een eind aan de partij maakte.

Bertens, die dit jaar op de Grand Slam-toernooien niet verder kwam dan de derde ronde, blijft voorlopig in Azië. Ze speelt ook nog toernooien in Osaka, Wuhan en Peking.

Tomljanovic speelt in de kwartfinales tegen thuisspeelster Saisai Seng, die in de eerste ronde te sterk was voor Bibiane Schoofs. Zij klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Alison Riske.