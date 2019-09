Naomi Osaka gaat voor de tweede keer dit jaar op zoek naar een nieuwe coach. De tweevoudig Grand Slam-winnares heeft na de voor haar teleurstellend verlopen US Open afscheid genomen van Jermaine Jenkins.

"Ik ben superdankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht en de dingen die ik zowel op als naast de baan heb geleerd, maar ik voel dat het tijd is voor verandering", schrijft Osaka in een verklaring.

De 21-jarige Japanse won de US Open vorig jaar en was begin dit seizoen ook de beste op de Australian Open, waarna ze na een samenwerking van ruim een jaar brak met haar Duitse coach Sascha Bajin en besloot verder te gaan met Jenkins.

Na haar Australian Open-titel ging het sportief bergafwaarts. Op zowel Roland Garros (derde ronde), Wimbledon (openingsronde) als de US Open (vierde ronde) strandde ze vroeg.

Osaka, die haar leidende positie op de WTA-ranking verloor en momenteel vierde staat, komt over anderhalve week in Wuhan voor het eerst in actie sinds haar verlies op de US Open.

De jonge Osaka is niet de enige topspeelster die zoekende is op het gebied van coaching. Eerder deze maand besloot Kiki Bertens om haar samenwerking met Raemon Sluiter op een lager pitje te zetten.