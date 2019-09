Kim Clijsters heeft donderdag aangekondigd dat ze in 2020 terugkeert als professioneel tennisster. De 36-jarige Belgische, die vier Grand Slams op haar erelijst heeft staan, stopte in 2012.

"De afgelopen zeven jaar was ik fulltime moeder. En daar houd ik echt van", zegt Clijsters, die een dochter van elf en zoons van vijf en twee jaar oud heeft, in een filmpje op Twitter. "Maar ik houd er ook van om professioneel tennisster te zijn. En om eerlijk te zijn: ik mis dat gevoel."

"Dus wat als ik beide probeer? Kan ik een liefhebbende moeder van drie zijn én de best mogelijke tennisster? Laten we het doen. Ik maak nog één comeback. Ik zie jullie in 2020."

Clijsters debuteerde in 1997 als prof en groeide vervolgens uit tot een wereldtopper. Ze won de US Open in 2005, was in 2001 en 2003 verliezend finalist op Roland Garros en stond tussen 2003 en 2006 in totaal negentien weken op de eerste plek van de wereldranglijst.

De Vlaamse besloot in mei 2007 na twee jaar van blessureleed te stoppen met tennis, waarna ze negen maanden later beviel van dochter Jada. In augustus 2009 keerde Clijsters terug op de WTA Tour en won ze als wildcardspeelster vrijwel direct de US Open.

Met de US Open van 2010 en de Australian Open van 2011 voegde ze na haar eerste comeback nog twee Grand Slams aan haar erelijst toe, waarna ze in 2012 wederom stopte. Vervolgens kreeg ze in 2013 en in 2016 een zoon.

Kim Clijsters en haar dochtertje Jada na haar US Open-zege van 2010. (Foto: Pro Shots)

Clijsters won 41 toernooien op de WTA Tour

Clijsters won in totaal 41 toernooien in het enkelspel. In het dubbelspel voegde ze daar nog elf toernooizeges aan toe. De dochter van voormalig profvoetballer Lei Clijsters werd liefst acht keer (in 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010 en 2011) verkozen tot Sportvrouw van het Jaar in België.

"Ik heb niet het gevoel dat ik nog wat moet bewijzen", zegt Clijsters op de site van de WTA. "Het gaat mij vooral om de uitdaging. Ik heb vrienden die de marathon van New York willen lopen voor hun vijftigste. Dit is mijn marathon."

"Ik houd nog van tennissen, de liefde voor de sport is er nog steeds. Het is nu de vraag of ik terug kan komen op topniveau", aldus Clijsters, die begin dit jaar serieus begon na te denken over een nieuwe comeback en sindsdien veel aan haar conditie heeft gewerkt.

"De laatste paar maanden waren zwaar, maar ik geniet van de uitdaging. Laten we afwachten of mijn lichaam het aankan om terug te keren op niveau."

Clijsters, die niet van plan is om een heel zwaar toernooischema aan te houden, is ruim een jaar jonger dan Serena Williams, die vorige week de finale haalde op de US Open. De Amerikaanse keerde in 2018 na ruim een jaar terug op de WTA Tour, nadat ze bevallen was van dochter Alexis Olympia.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de videoboodschap van Clijsters te bekijken