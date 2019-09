Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama Kerkhove zijn dinsdag gestrand in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou.

Schoofs, de nummer 155 van de wereld, verloor in twee sets van de Chinese Saisai Zheng. Het werd 7-6 (4) en 6-1.

De 31-jarige Schoofs keek in de eerste set na twee vroege breaks al snel tegen een 4-1-achterstand aan.

Na een korte regenpauze wiste de Gelderse er toch nog een tiebreak uit te slepen. Daarin was de nummer 38 van de wereld nipt te sterk. In de tweede set kwam Schoofs een vroege achterstand niet meer te boven.

Kerkhove loopt partij tegen Bertens mis

Ook de 27-jarige Pattinama Kerkhove was al snel klaar in Zhengzhou. De Nederlandse nummer 168 van de wereld pakte slechts twee games tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die ruim honderd plekken hoger dan Kerkhove op de wereldranglijst staat: 6-2 en 6-0. De wedstrijd was binnen een uur al afgelopen.

Door haar nederlaag loopt Kerkhove een wedstrijd tegen Kiki Bertens mis. De Wateringse, als derde geplaatst in Zhengzhou, had in de eerste ronde een bye en treft donderdag Tomljanovic.