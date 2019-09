Kiki Bertens gaat er ondanks een moeizame periode vol voor om zich opnieuw te plaatsen voor de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi bij de vrouwen. De Wateringse speelt de komende periode meerdere toernooien in Azië in de hoop een ticket veilig te stellen.

"Het is een lang seizoen geweest, maar fysiek voel ik me goed. Ik ga er alles aan doen om er bij de WTA Finals bij te zijn", zei Bertens maandag op de persconferentie in het Chinese Zhengzhou, waar ze haar tour door Azië begint.

De Nederlandse is momenteel de nummer negen op de ranglijst van 2019, terwijl de top acht van die ranking zich plaatst voor de WTA Finals. Vorig jaar reikte ze daar tot de halve finales waarin ze verloor van de latere winnares Elina Svitolina. Ashleigh Barty, de huidige nummer één van de wereld, is als enige speelster al zeker van plek bij het eindejaarstoernooi in Shenzhen.

Bertens heeft een roerige tijd achter de rug met tegenvallende resultaten en een tijdelijke breuk met coach Raemon Sluiter, die niet is meegereisd naar Azië. Na de komende reeks toernooien wordt bepaald of de samenwerking een vervolg krijgt. Assistent-coach Elise Tamaëla is wel in China.

"Ik ben een paar dagen thuis geweest", aldus Bertens, die op de US Open niet verder kwam dan de derde ronde. "Ik heb niet superveel getraind de laatste dagen omdat ik druk was met andere dingen. Ik moest toch even bijkomen van alles."

Kiki Bertens en Raemon Sluiter werken sinds 2015 samen. (Foto: Pro Shots)

Bertens opent wellicht tegen landgenote

De 27-jarige Bertens heeft een bye in de eerste ronde van het toernooi van Zhengzhou. Ze neemt het in de tweede ronde op tegen de Servische Ajla Tomljanovic of landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove. De Zeeuwse plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi.

Naast Bertens en Pattinama-Kerkhove doet ook Bibiane Schoofs mee in China. De 31-jarige Schoofs neemt het dinsdag op tegen thuisspeelster en titelverdedigster Saisai Zheng.

Bertens zal na Zhengzhou nog actief zijn bij de WTA-toernooien in Osaka, Wuhan en Peking.