Robin Haase is maandag na ruim negen jaar buiten de top 150 van de wereldranglijst gevallen. Bij de vrouwen zakte Kiki Bertens van de zevende naar de achtste plek.

De 32-jarige Haase leverde dertien plaatsen in en is nu de nummer 156 van de wereld. De laatste keer dat hij lager stond, was in mei 2010. Toen stond hij op de 205e plaats. Begin dit jaar was hij nog de nummer 49.

Haase bereikte bijna een maand geleden al zijn laagste positie sinds juli 2010. Hij gaf toen 37 plekken prijs en hoorde voor het eerst sinds lange tijd niet meer bij de beste honderd.

Voor Haase draaide zijn US Open-deelname niet uit op een succes. Hij verloor in New York al in de openingsronde van de Argentijn Diego Schwartzman.

Top tien ATP-ranking 1. Novak Djokovic - 9.865 punten

2. Rafael Nadal - 9.225

3. Roger Federer - 7.130

4. Daniil Medvedev - 5.235

5. Dominic Thiem - 4.575

6. Alexander Zverev - 4.095

7. Stéfanos Tsitsipás - 3.420

8. Kei Nishikori - 3.375

9. Karen Khachanov - 2.810

10. Roberto Bautista Agut - 2.575

Bertens voorbijgestreefd door Andreescu

De 27-jarige Bertens strandde ruim een week geleden in de derde ronde van de US Open. Ze werd voorbijgestreefd door Bianca Andreescu, die het Grand Slam-toernooi won en nu de mondiale nummer vijf is.

Naomi Osaka verloor haar leidende positie en staat nu vierde achter Ashleigh Barty, Karolína Plísková en Elina Svitolina. De top tien wordt verder gevormd door Simona Halep, Petra Kvitová, Bertens, Serena Williams en Belinda Bencic.

Bertens bevindt zich in een mindere fase en besloot donderdag haar samenwerking met coach Raemon Sluiter op een lager pitje te zetten.