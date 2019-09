Daniil Medvedev heeft zichzelf verbaasd met zijn prestatie in de finale van de US Open. De Rus verloor van Rafael Nadal, maar maakte het de negentienvoudig Grand Slam-winnaar heel moeilijk.

Na twee verloren sets richtte Medvedev zich op in zijn eerste Grand Slam-finale. Hij won de derde en vierde set op het hardcourt in New York, maar moest in set vijf alsnog buigen.

"Na de tweede set dacht ik: 'Over twintig minuten moet ik speechen en wat zal ik zeggen?'. Maar ik besloot vervolgens om ervoor te vechten. Dat pakte niet slecht uit", aldus Medvedev na de finale.

"Ik zal me dit nog lang herinneren. Ik weet zeker dat Nadal zijn eerste finale ook nog herinnert, al won hij die. Het was een geweldige wedstrijd met een prachtig verhaal."

Tot de US Open was de 23-jarige Medvedev nooit voorbij de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi gekomen. De Rus is dankzij zijn finaleplaats de nieuwe nummer vier van de wereld.

Daniil Medvedev feliciteert Rafael Nadal met zijn overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Trots op hoe ik gespeeld heb'

Ondanks zijn nederlaag tegen Nadal is Medvedev blij met de manier waarop hij speelde. In aanloop naar de US Open won hij al het Masters-toernooi van Cincinnati.

"Ik was dicht bij de overwinning en ben teleurgesteld met het resultaat, maar blij met de manier waarop ik de hele zomer gespeeld heb. Ik heb alles gegeven."

Eerder in het toernooi joeg Medvedev het publiek tegen zich in het harnas door te provoceren, maar tijdens de finale kreeg hij weer steun van de toeschouwers. "Ik heb het publiek weer voor me gewonnen en dat verraste me wel, maar ik deed het door mezelf te zijn."

De overwinning op Medvedev betekende voor Nadal zijn negentiende Grand Slam-titel, waardoor hij er nog maar één minder heeft dan recordhouder en rivaal Roger Federer.