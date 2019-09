Rafael Nadal is dolgelukkig met zijn eindzege op de US Open. De Spanjaard klopte Daniil Medvedev in de nacht van zondag op maandag in een heroïsche finale en pakte zijn negentiende Grand Slam-titel.

Nadal moest in New York alles uit de kast halen om zijn Russische tegenstander te verslaan. Na bijna vijf uur stond er 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4 op het scorebord.

"Een ongelooflijke finale. Vanavond heeft iedereen gezien wat mijn tegenstander in petto heeft", aldus een euforische Nadal in zijn eerste reactie over Medvedev, die zijn eerste Grand Slam-finale speelde.

"De manier waarop hij partij heeft gegeven, dwong me tot het uiterste. Zonder de energie in het stadion had ik het niet gered. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n zware finale heb gespeeld."

De 33-jarige Nadal won de US Open eerder in 2010, 2013 en 2017. Met zijn negentiende Grand Slam-titel heeft hij er nog maar één minder dan recordhouder en rivaal Roger Federer.

Daniil Medvedev en Rafael Nadal maakten er een zinderende finale van. (Foto: Pro Shots)

Nadal niet bezig met record Federer

Later op de persconferentie ging Nadal verder in op zijn US Open-titel. "De laatste drie uur waren heel intens, zowel mentaal als fysiek. Alles bij elkaar maakte het heel speciaal en onvergetelijk. Daar heeft Daniil ook voor gezorgd. Hij speelde als een kampioen", zei hij.

"Deze trofee betekent alles voor me. De manier waarop ik door alle zware momenten kwam, geeft me heel veel voldoening. Uiteindelijk kwam alle emotie eruit."

De Spanjaard wilde niet spreken van een strijd met recordhouder Federer en Novak Djokovic, die op zestien Grand Slam-titels staat. "Ik kijk er niet op die manier naar. Ik speel tennis omdat ik van de sport houd en kan niet alleen maar aan het winnen van Grand Slams denken. Tennis is meer dan dat."

Nadal won zijn eerste Grand Slam-toernooi in 2005, toen hij de beste was op Roland Garros. Hij was al liefst twaalf keer de best op het graveltoernooi in Parijs.