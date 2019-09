Rafael Nadal heeft in de nacht van zondag op maandag de US Open gewonnen. De Spanjaard rekende in een zinderende finale vol spectaculaire rally's af met de Rus Daniil Medvedev en veroverde zo de negentiende Grand Slam-titel in zijn carrière.

De 33-jarige Nadal was in vijf sets te sterk voor de tien jaar jongere Medvedev, die voor het eerst in een Grand Slam-finale stond: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4. De partij op het hardcourt in New York nam bijna vijf uur in beslag.

De als tweede geplaatste Nadal schreef de US Open voor de vierde keer op zijn naam. Eerder pakte de geboren Mallorcaan de titel op Flushing Meadows in 2010, 2013 en 2017. Jimmy Connors, Pete Sampras en Roger Federer zijn met vijf US Open-titels recordhouder in de open era.

Met zijn negentiende Grand Slam-titel is Nadal nog één toernooizege verwijderd van het record van Federer. De Zwitser, die in de kwartfinales van de US Open verrassend verloor van Grigor Dimitrov, is met twintig titels al lange tijd recordhouder en won begin vorig jaar op de Australian Open voor het laatst een Grand Slam-toernooi.

Nadal dankt zijn hoge aantal Grand Slam-titels vooral aan zijn dominantie op Roland Garros. Hij won het toernooi in Parijs maar liefst twaalf keer, waaronder dit jaar. Wimbledon schreef hij twee keer op zijn naam en de Australian Open eenmaal.

Tennissers met minstens 10 Grand Slam-titels Roger Federer - 20

Rafael Nadal - 19

Novak Djokovic - 16

Pete Sampras - 14

Roy Emerson - 12

Björn Borg - 11

Rod Laver - 11

Bill Tilden - 10

Medvedev eerder niet geliefd bij Amerikaans publiek

Medvedev kwam tot de US Open nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi. In de aanloop naar het toernooi in New York won hij wel het Masters-toernooi in Cincinnati, waardoor hij naar de vijfde plek op de wereldranglijst steeg. Dankzij zijn finaleplek in New York klimt hij maandag naar de vierde plaats.

Eerder tijdens de US Open maakte Medvedev zich niet bepaald geliefd bij het Amerikaanse publiek. In zijn derderondepartij tegen Feliciano López misdroeg hij zich tegenover een ballenjongen, sloeg zijn racket kapot en toonde het publiek zijn middelvinger.

Een kleine maand geleden stonden Nadal en Medvedev ook tegenover elkaar in de finale van het Masters-toernooi in Montreal. Toen won de nummer vijf van de wereld slechts drie games. Ditmaal maakte hij het Nadal vele malen lastiger en zorgde hij in de derde game voor de eerste break van de partij.

Daniil Medvedev dwong Rafael Nadal tot het uiterste. (Foto: Pro Shots)

Nadal neemt voorsprong van twee sets

Nadal raakte niet van slag en herstelde het evenwicht meteen. Medvedev, de eerste Rus in een Grand Slam-finale sinds Marat Safin op de Australian Open van 2005, hield daarna gelijke tred met de Spanjaard, maar in de twaalfde game verloor hij opnieuw zijn service en tevens de set.

In het tweede bedrijf liet Medvedev een breakkans in de openingsgame onbenut en overleefde hij zelf vier breakpoints tegen in de vierde game. Nadal, die in de lange rally's vrijwel overal een antwoord op had, sloeg twee games later wel toe en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Nadal leek op weg naar een vrij eenvoudige zege toen hij in de vijfde game van de derde set een break voorsprong nam, maar Medvedev gaf zich niet gewonnen. De 1,98 meter lange Rus brak meteen terug en benutte na een aantal schitterende slagenwisselingen in de twaalfde game zijn tweede setpunt op de service van de mondiale nummer twee.

Rafael Nadal heeft nu negentien Grand Slam-titels op zijn palmares staan. (Foto: Pro Shots)

Medvedev dwingt vijfde set af na fraaie comeback

Medvedev bleef ook in het vierde bedrijf goed spelen en verspeelde in de tweede game een breakkans. Op 2-2 overleefde de nummer vijf van de plaatsingslijst zelf twee breakpoints, waarna hij in de tiende game met een prachtige return wel toesloeg op de service van Nadal en de stand in evenwicht bracht.

In de beslissende set werkte Nadal maar liefst drie breakpoints weg in zijn eerste servicegame. Medvedev, die even later wegens kramp aan zijn bovenbeen werd behandeld, verloor vervolgens tot tweemaal toe zijn service en kwam met 2-5 achter.

Nadal mocht serveren voor de titel, maar door een dubbele fout leverde hij zijn opslag in. Een game later overleefde Medvedev op eigen service twee matchpoints tegen, waarna hij zich in de tiende game alsnog gewonnen moest geven en Nadal het karwei op zijn derde matchpoint wel afmaakte.