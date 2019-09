Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zondag haar titel op de US Open met succes verdedigd. De Nederlandse was in de finale in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De 22-jarige De Groot, als eerste geplaatst op Flushing Meadows, versloeg Kamiji met 4-6, 6-1 en 6-4. Ze maakte het verschil met haar tegenstandster vooral dankzij het grote aantal winners: 58 tegenover 21.

De Groot schreef de US Open vorig jaar voor het eerst op haar naam. Eerder dit jaar triomfeerde ze ook op de Australian Open en Roland Garros. Op Wimbledon verloor de speelster uit Oudewater in de finale van haar landgenote Aniek van Koot, haar eerste nederlaag op een Grand Slam-toernooi in een jaar.

In totaal heeft De Groot nu zeven Grand Slam-titels in het enkelspel op haar palmares staan. De afgelopen twee jaar was ze wel de sterkste op Wimbledon en vorig jaar won ze ook de Australian Open.

Later op zondag speelt De Groot ook de dubbelfinale. Daarin neemt ze het met Van Koot op tegen de Duitse Sabine Ellerbrock en Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika.

Diede de Groot veroverde haar zevende Grand Slam-titel. (Foto: Getty Images)

Mertens en Sabalenka pakken titel in dubbelspel

In het vrouwendubbelspel grepen Elise Mertens en Aryna Sabalenka de titel. Het Belgisch-Wit-Russische duo klopte in de eindstrijd Victoria Azarenka en Ashleigh Barty met tweemaal 7-5.

Voor Mertens en Sabalenka is het hun eerste Grand Slam-titel in het dubbelspel. Hun beste prestatie op een Grand Slam-toernooi behaalden de twee eerder dit jaar met een halvefinaleplek op Roland Garros.

Barty veroverde vorig jaar nog de dubbeltitel op de US Open, toen aan de zijde van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. In het enkelspel liet de Australische nummer twee van de wereld zich dit jaar in de vierde ronde verrassen door de Chinese Wang Qiang.