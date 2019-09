Serena Williams vindt dat ze de nederlaag in de finale van de US Open vooral aan zichzelf te wijten heeft. De Amerikaanse speelde niet goed genoeg om de Canadese tiener Bianca Andreescu te bedwingen.

De negentienjarige Andreescu, die voor het eerst in het hoofdschema in New York stond en haar eerste Grand Slam-finale ooit speelde, won in twee sets: 6-3 en 7-5.

"Als ik hier over twintig jaar op terugkijk denk ik vast: zo slecht was het ook weer niet. Maar op dit moment kan ik er niet mee leven, want ik vind niet dat ik goed speelde", stelde de treurende Amerikaanse vast.

De 37-jarige Williams serveerde dramatisch. Slechts 44 procent van haar eerste opslagen viel binnen. Bovendien maakte ze 33 onnodige fouten, waaronder acht dubbele fouten.

"Ik was vandaag te weinig Serena. Die gaf vandaag niet thuis", zei Williams. "Ik moet nu kijken wat ik eraan kan doen, dat dat in het vervolg wel gebeurt. Ik vroeg mezelf tijdens de wedstrijd geregeld af waarom ik zo slecht speelde in een finale."

Bianca Andreescu kon amper geloven dat ze haar eerste Grand Slam-toernooi won. (Foto: Getty Images)

'Bianca verdient het om hier te winnen'

Het is al de vierde keer op rij dat Williams verzuimt de finale van een Grand Slam-toernooi te winnen. Met een overwinning zou ze op gelijke hoogte met Margaret Court zijn gekomen, die met 24 titels recordhouder is.

De Amerikaanse verloor eerder dit jaar van Simona Halep de Wimbledon-finale en vorig jaar ging ze eveneens in de finales van Wimbledon en de US Open ten onder. Haar laatste Grand Slam-titel behaalde ze begin 2017 in Australië.

"Ik ben er zo dichtbij, maar tegelijk is het niveau wat ik kan halen zo ver weg", verzuchtte Williams. "Dit is enorm frustrerend. Ik denk dat ik gewoon moet blijven vechten en door moet gaan als een professional. Er zit niets anders op."

Hoewel Williams baalde van haar eigen optreden, was ze vol lof over Andreescu. Ze voorspelde de Canadese een grote toekomst. "Ze speelt goed onder druk, ook al was ze hier zeker de favoriet niet. Ze blijft maar gaan en geeft alles. Vandaag legde ze ook weer veel energie in haar spel en daardoor verdient ze het om hier te winnen."