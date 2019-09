Serena Williams heeft zaterdag voor de vierde keer op rij een Grand Slam-finale verloren. De Amerikaanse was in de eindstrijd van de US Open niet opgewassen tegen de jonge Bianca Andreescu, die haar eerste Grand Slam-toernooi won.

Het werd in New York 6-3 en 7-5 voor de pas negentienjarige Canadese, die haar derde Grand Slam-toernooi speelde en haar eerste US Open. Haar beste prestatie op een Grand Slam-toernooi was een plek in de tweede ronde dit jaar op Wimbledon en Roland Garros.

Op de US Open van vorig jaar werd Andreescu uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificatie. Bijzonder is ook dat Andreescu de eerste Canadase is die een Grand Slam-titel pakt, nadat dat bij de mannen ook nooit lukte.

Williams, die over drie weken haar 38e verjaardag viert, verloor vorig jaar al de eindstrijd van Wimbledon en de US Open en greep dit jaar opnieuw naast de titel op Wimbledon. Ze staat al sinds haar eindzege op de Australian Open in januari 2017 op 23 Grand Slam-titels.

De voormalige nummer één van de wereld heeft daarmee het record van Margaret Court, die op 24 gewonnen Grand Slam-toernooien staat, nog altijd niet te pakken. Ze blijft bovendien op zes US Open-titels staan (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014).

Andreescu is nu nog de nummer vijftien van de wereld en komt dankzij haar overwinning op Williams de mondiale top tien binnen. Williams zakt van de achtste naar de negende plek en dat is een plek lager dan Kiki Bertens.

Andreescu lag na het winnende punt languit op de baan. (Foto: Getty Images)

Meeste Grand Slam-titels bij de vrouwen Margaret Court (Australië) 24

Serena Williams (VS) 23

Steffi Graf (Duitsland) 22

Helen Wils Moody (VS) 19

Chris Evert (VS) 18

Martina Navratilova (Tsj/VS) 18

Williams niet zichzelf in US Open-finale

Winst van de US Open zat er zaterdag eigenlijk geen moment in voor de slordig spelende Williams, die niet haar niveau haalde. Andreescu speelde daarentegen sterk.

De tiener, die nog niet eens geboren was toen Williams in 1999 haar eerste titel pakte in New York, leek ondanks haar onervarenheid geen last te hebben van zenuwen en pakte direct een break voorsprong.

Andreescu gaf die voorsprong niet meer uit handen en dankzij een nieuwe break op 5-3 veroverde ze de eerste set. Het was pas de tweede set die Williams niet wist te winnen deze US Open.

Umpire moet publiek tot kalmte manen

Ook in de tweede set begon Andreescu sterk en liep ze rap uit naar een 5-1-voorsprong. Daarmee leek de klus geklaard en ze kreeg op eigen service zelfs een matchpoint, maar Williams werkte die weg en plots kantelde de partij.

Aangemoedigd door het zeer fanatieke Amerikaanse publiek - de umpire moest de fans geregeld tot kalmte manen - was Andreescu het even kwijt en kwam Williams dankzij twee breaks terug tot 5-5.

Een derde set leek in de maak, maar Andreescu richtte zich toch weer op. Ze behield haar service en sloeg op de service van Williams kreeg ze op 15-40 nog twee matchpoints. De eerste werd nog weggewerkt door de routinier, maar daarna sloeg Andreescu alsnog toe en schreef zo Canadese tennisgeschiedenis.