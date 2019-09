Rafael Nadal hoopt zondagavond zijn negentiende Grand Slam-titel binnen te halen en daarmee het gat naar rivaal en recordhouder Roger Federer verder te verkleinen. De Spanjaard staat in de US Open-finale tegenover Daniil Medvedev.

De 38-jarige Federer staat op twintig Grand Slams, waarmee de marge ten opzichte van drievoudig US Open-winnaar Nadal al kleiner is dan ooit.

De 33-jarige Nadal won in 2005 met Roland Garros zijn eerste Grand Slam-toernooi op het moment dat Federer al vier titels op zijn naam had staan. Het grootste verschil was eind 2008, toen de Zwitser de US Open voor de vijfde keer op rij won en daarmee de onderlinge stand op 12-3 bracht.

De laatste jaren maakte Nadal een inhaalslag, met name dankzij zijn dominantie op Roland Garros. Hij was in totaal al twaalf keer de beste op het graveltoernooi in Parijs.

Begin vorig jaar won Federer met de Australian Open zijn voorlopig laatste Grand Slam-toernooi. Sindsdien schreef Nadal nog twee keer Roland Garros op zijn naam.

Tennissers met minstens 10 Grand Slam-titels Roger Federer - 20

Rafael Nadal - 18

Novak Djokovic - 16

Pete Sampras - 14

Roy Emerson - 12

Björn Borg - 11

Rod Laver - 11

Bill Tilden - 10

Rafael Nadal won de US Open in 2010 voor het eerst. (Foto: Getty Images)

Nadal mogelijk succesvolste dertiger

Naast het verkleinen van het gat met Federer lonkt er voor de ervaren Nadal een mooie mijlpaal in New York. De nummer twee van de wereld kan namelijk de eerste speler in de open era worden die na zijn dertigste vijf Grand Slams wint.

Nadal deelt het record van vier overwinningen als dertiger nu nog met Federer, zestienvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic, Rod Laver en Ken Rosewall.

US Open-finalisten Nadal en Medvedev troffen elkaar één keer eerder en dat was een maand geleden in de eindstrijd van het Masters-toernooi van Montreal, toen het 6-3 en 6-0 voor de Spanjaard werd.

De 23-jarige Medvedev - met vijftig zeges de succesvolste tennisser van 2019 - kan een voorbeeld nemen aan zijn landgenoot Mikhail Youzhny, die de enige Rus is die op de US Open van Nadal won. Dat was in de kwartfinales in 2006.

De finale tussen Nadal en Medvedev in New York begint zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.